Mulher equatoriana é jogado no chão por agente de imigração dos EUA na frente dos filhos dela e vídeo viraliza

Notícias do Mundo – Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta sexta-feira (25) causou indignação internacional ao mostrar um agente de imigração dos Estados Unidos empurrando violentamente uma mulher equatoriana dentro de um tribunal em Nova York. O caso ganhou ainda mais repercussão porque os filhos da mulher presenciaram a agressão.

PUBLICIDADE

Na gravação, é possível ouvir a mulher, que não teve a identidade revelada, questionando a postura das autoridades. “Vocês não se importam com nada”, disse em tom de protesto. O agente, por sua vez, respondeu em espanhol com um irônico “Adeus” antes de empurrá-la ao chão.

E uma imigrante equatoriana, mãe, mulher, foi AGREDIDA na FRENTE DOS FILHOS por agente do regime Trump. pic.twitter.com/eU7bmz24jn — Romulo Dias (@RomuloBDias) September 27, 2025

PUBLICIDADE

Contexto da confusão

De acordo com a imprensa norte-americana, a situação teria começado após a equatoriana suplicar para que os agentes não prendessem o marido. A cena rapidamente ganhou projeção nas plataformas digitais, onde milhares de usuários denunciaram o que classificaram como um retrato da política migratória dos EUA.

PUBLICIDADE

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

O episódio ocorre em meio ao endurecimento do discurso político sobre imigração. O presidente Donald Trump voltou a usar a tribuna da Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira (23), para reforçar a imigração como alvo central de sua administração, prometendo maior rigor no controle de fronteiras.

PUBLICIDADE

Repercussão e afastamento do agente

Diante da repercussão negativa, o Departamento de Segurança Interna anunciou o afastamento imediato do agente envolvido. A pasta também instaurou uma investigação para apurar sua conduta.

“A conduta do policial neste vídeo é inaceitável e abaixo do que se espera dos homens e mulheres do ICE [Serviço de Imigração e Alfândega]”, declarou Tricia McLaughlin, secretária assistente do órgão.