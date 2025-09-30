Musa do OnlyFans com duas vaginas vende absorventes usados por R$ 35 mil

Notícias do Mundo – Uma notícia curiosa e inusitada ganhou destaque nas redes sociais nesta semana: Annie Charlotte, produtora de conteúdo adulto de 27 anos, decidiu vender um absorvente interno usado pelo preço de 5 mil libras — cerca de R$ 35 mil.

A decisão foi motivada por uma dívida de aproximadamente 180 mil libras (cerca de R$ 1,3 milhão) em impostos que a artista enfrenta.

Annie é portadora de uma condição médica rara chamada útero didelfo, que faz com que ela tenha dois úteros, dois colo do útero e duas vaginas. Por conta disso, ela menstruar duas vezes, precisando usar dois absorventes internos simultaneamente.

Apesar de já ter recebido várias propostas para vender seus produtos de higiene pessoal, Annie sempre recusou, dizendo que se sentia “enojada”. Porém, diante da necessidade financeira, resolveu aceitar o negócio inusitado.

A história repercutiu amplamente, despertando tanto curiosidade médica quanto debates sobre os limites e tabus em torno da comercialização de itens pessoais.