Musk se manifesta após saber de bloqueios aplicados por Moraes

O dono do Twitter, Elon Musk, disse neste sábado (14) que acha “muito preocupante” o bloqueio de perfis nas redes sociais aplicados no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O bilionário tomou conhecimento do fato a partir de publicações do jornalista Glenn Greenwald.

– O regime de censura no Brasil está crescendo rapidamente, praticamente diariamente agora. Acabamos de obter uma ordem de censura que é genuinamente chocante, instruindo várias plataformas de mídia social a remover imediatamente vários políticos e comentaristas proeminentes – escreveu Glenn.

Após ser respondido por Greenwald com trechos traduzidos da decisão de Moraes que restringiu o acesso no Brasil aos perfis das redes sociais de influenciadores e políticos, como o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e o youtuber Monark, Musk ainda questionou o jornalista se apenas um juiz teria decidido sobre os bloqueios.

Há alguns dias, o jornalista já havia criticado publicamente as decisões recentes tomadas pelo ministro do STF em relação à quebra de sigilo telefônico de pessoas que tiveram qualquer tipo de participação em mobilizações contra o resultado das eleições. Nas redes sociais, Glenn questionou se existiria democracia diante do poder de Moraes.

– Existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil. Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo – escreveu Greenwald.

Na última sexta-feira (13), os perfis de alguns políticos e influenciadores foram bloqueados em diversas redes sociais. Entre os nomes afetados apareceram principalmente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), e críticos de Moraes, como o influenciador Monark.

Fonte: Pleno.News