Nelson Mandela e rainha Elizabeth II tiveram uma ‘amizade calorosa’, diz secretário particular

Reuters

A rainha Elizabeth desfrutou de uma “amizade calorosa” com o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que uma vez brincou sobre seu peso em uma visita ao Palácio de Buckingham – uma liberdade inédita que atesta o forte vínculo entre o combatente da liberdade e a monarca, disse o secretário particular de Mandela.

Mandela, que já se sentou na mesma carruagem real puxada por cavalos com a rainha passando pelas ruas de Londres, usou um terno durante sua primeira visita ao Palácio de Buckingham em 1995, antes de adotar suas camisas de inspiração africana que ajudaram a desafiar as rígidas restrições reais reservadas para outros dignitários ao conhecer a rainha.

“Eles tinham uma amizade muito calorosa”, disse Zelda la Grange, secretária particular de Mandela de 1994 a 2013, na sexta-feira.

“Eles compartilhavam o senso de dever, o senso de serviço e um chamado que aderiram ao longo de suas vidas, e havia um profundo respeito entre os dois e acho que essa foi a base da conexão entre as duas pessoas, tendo uma apreciação pela tradição dentro de suas próprias nações”, disse La Grange à Reuters.

Nos anos seguintes à sua libertação da prisão de Robben Island e se tornar o primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul, Mandela cultivou um relacionamento próximo com a rainha, hospedando-a na África do Sul e visitando-a na Inglaterra e no Palácio de Buckingham.

Os dois ícones globais frequentemente se falavam por telefone e usavam seus primeiros nomes como um sinal mútuo de respeito e carinho, disse a Fundação Nelson Mandela.

“Há algumas anedotas, mas o que se destaca é que estávamos no Palácio de Buckingham uma vez… Aproximando-se da rainha, Mandela tinha um senso de humor muito perverso. Então, ele caminhou até a rainha e, quando a viu, disse : ‘Elizabeth, você emagreceu!’ e a rainha caiu na gargalhada. Acho que ele era a única pessoa no mundo que poderia comentar sobre o peso da rainha e se safar”, disse La Grange.

Mandela também tinha um nome especial para a rainha: Motlalepula, que significa vir com chuva e foi dado como um símbolo de “nosso afeto a Sua Majestade”, disse a Fundação Nelson Mandela.

Explicando o que significou para o príncipe Charles em um banquete em sua homenagem em 1997, Mandela disse que o nome foi conferido à rainha porque sua visita à África do Sul dois anos antes coincidiu com chuvas torrenciais que a África do Sul não experimentava há muito tempo.