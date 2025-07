Nova taxa do visto americano surpreende brasileiros e pode elevar custo total a R$ 2.552

Mundo – Brasileiros que planejam viajar aos Estados Unidos foram surpreendidos no início de julho de 2025, com a sanção de uma nova taxa de US$ 250 pelo ex-presidente Donald Trump, que pode mais do que dobrar o valor necessário para tirar o visto americano. A medida, que integra um megapacote orçamentário aprovado pelo Congresso dos EUA, ainda não entrou em vigor, mas já preocupa turistas, estudantes e profissionais que pretendem entrar no país nos próximos meses.

Cresce o custo para entrar nos EUA: nova taxa no visto americano preocupa brasileiros

Por que agora está mais caro tirar o visto dos EUA? Essa é a pergunta que muitos brasileiros se fazem após a aprovação de uma nova taxa de US$ 250 (cerca de R$ 1.390), sancionada no início de julho de 2025 pelo Presidente Donald Trump. O aumento faz parte de um grande pacote orçamentário chamado “One Big Beautiful Bill”, e eleva o custo total do visto americano para US$ 435 (cerca de R$ 2.419) — um aumento de mais de 135% em relação ao valor atual.

De acordo com o Portal G1, a medida ainda não está em vigor, mas já acendeu o alerta para turistas, estudantes e profissionais que desejam entrar nos Estados Unidos. A nova cobrança se chama Visa Integrity Fee (“Taxa de Integridade do Visto”) e deve ser aplicada no momento da emissão do visto, e não durante o processo de solicitação.

Como funciona a nova taxa e quem será afetado?

Atualmente, o custo do visto americano de turismo (categoria B) é de US$ 185 (R$ 1.028). Com a nova taxa, o valor total será de US$ 435 (R$ 2.419). Além disso, outra cobrança de US$ 24 (R$ 133) foi criada para o formulário I-95, que registra a entrada no país.

Total estimado para visto e entrada nos EUA: US$ 459 (R$ 2.552).

A nova tarifa será obrigatória para todas as categorias de visto de não imigrante, incluindo:

Turistas e viajantes a negócios (B1/B2)

Estudantes (F)

Participantes de intercâmbio (J)

Trabalhadores temporários (H)

Artistas e atletas (P)

Importante: a taxa só será cobrada de quem tiver o visto aprovado. Quem tiver o pedido negado não precisará pagá-la.

Existe possibilidade de reembolso?

Sim, mas as condições são rígidas e o reembolso ocorre apenas ao fim da validade do visto (que, para brasileiros, geralmente é de 10 anos). Para ter direito ao valor de volta, o viajante deverá:

Cumprir todas as condições do visto (incluindo não trabalhar de forma irregular);

Sair dos EUA até 5 dias após o fim da validade do visto;

Ou ter conseguido uma extensão legal do status ou residência permanente.

A legislação, no entanto, não detalha como o reembolso será processado. Também não há clareza sobre o prazo exato para que a nova taxa entre em vigor — o que deve ser definido pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA.

O que diz o governo dos EUA?

Apesar da aprovação da lei, a nova taxa ainda não aparece no site oficial de vistos dos EUA, e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não se pronunciou oficialmente sobre a data de implementação da cobrança.

A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, poderá inclusive modificar o valor, de acordo com o texto da legislação.

Prepare o bolso e fique atento

Com o aumento da taxa do visto americano, planejar uma viagem aos Estados Unidos ficou mais caro — especialmente para quem está com o orçamento apertado. Embora ainda não haja data definida para o início da cobrança, especialistas recomendam que quem já pretende solicitar o visto nos próximos meses antecipe o processo, antes que a nova regra entre em vigor.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo do 5º semestre