Novo papa visitou o Brasil duas vezes antes de assumir o Vaticano

Notícias do Mundo – Eleito nesta quinta-feira (8) como o novo líder da Igreja Católica, o papa Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, de 69 anos, já esteve no Brasil em duas ocasiões antes de sua escolha como pontífice. As visitas ocorreram em 2012 e 2013, quando ele atuava como padre-geral da Ordem de Santo Agostinho.

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Prevost passou pelas cidades de Guarulhos (SP) e Belo Horizonte (MG), participando de atividades eclesiásticas como parte de sua missão religiosa. A relação com o país, no entanto, não parou por aí.

O agora papa também havia confirmado presença na 62ª Assembleia Geral da CNBB, programada para ocorrer entre 30 de abril e 9 de maio deste ano. Prevost pregaria no retiro dos bispos brasileiros, mas o evento foi cancelado após o falecimento do papa Francisco. A nova data foi transferida para 2026.

Em fevereiro, durante visita anual da presidência da CNBB à Cúria Romana, Prevost recebeu os representantes brasileiros no Dicastério para os Bispos. Segundo o secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, o então cardeal aceitou de imediato o convite para participar da assembleia. “Ele já estava com as passagens compradas”, afirmou.

A trajetória de Leão XIV revela uma forte conexão com a Igreja no Brasil e sinaliza um pontificado atento à realidade latino-americana.