A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Novo terremoto de magnitude 4,8 atinge nordeste da Colômbia

Epicentro foi registrado em Los Santos, Santander, e tremor foi sentido em várias regiões do país.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 10:05

Ver resumo
Novo terremoto de magnitude 4,8 atinge nordeste da Colômbia

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – Na noite de quinta-feira (25/9), um terremoto de magnitude 4,8 abalou o nordeste da Colômbia, com epicentro na região de Los Santos, no departamento de Santander, a uma profundidade de 148 quilômetros. O Serviço Geológico Colombiano (SGC) registrou 559 relatos de percepção do tremor em diversas cidades, incluindo Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Casanare, Magdalena e Tolima.

PUBLICIDADE

Apesar da intensidade do tremor, não houve registro de feridos nem de danos materiais. Este evento ocorreu apenas dois dias após outro terremoto de magnitude 3,6 próximo ao município de San Juan de Urabá, em Antioquia, com epicentro no Mar do Caribe colombiano.

O SGC reforça a importância da preparação da população para eventos sísmicos e orienta que os cidadãos preencham o formulário “Terremoto Detectado” em seu site, para fornecer informações sobre onde e como os tremores foram percebidos.

PUBLICIDADE

Leia mais: PF prende colombianos no Aeroporto de Tabatinga tentando embarcar com mais de 6,4 kg de cocaína

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Curiosidades

Vidro estranho encontrado na Austrália pode ter vindo de asteroide gigante

Pesquisadores identificaram tectitos raros com composição distinta, que podem ser vestígios de um impacto ocorrido há 11 milhões de anos.

há 5 minutos

Mundo

Brasil e aliados boicotam discurso de Netanyahu na ONU; vídeo

Diplomatas deixam plenário em protesto contra descumprimento de decisões internacionais.

há 10 minutos

Polícia

Homem surta e ameaça matar a própria irmã a facadas no bairro Armando Mendes em Manaus

Suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

há 25 minutos

Manaus

Tremor na Venezuela é sentido por moradores de Manaus

Terremoto de magnitude 6,2 provocou tontura e balanço de objetos na capital amazonense, mas não houve danos materiais.

há 31 minutos

Polícia

Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

Envolvidos pediram cerca de R$ 700 mil para o resgate da vítima.

há 2 horas