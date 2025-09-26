Novo terremoto de magnitude 4,8 atinge nordeste da Colômbia

Notícias do Mundo – Na noite de quinta-feira (25/9), um terremoto de magnitude 4,8 abalou o nordeste da Colômbia, com epicentro na região de Los Santos, no departamento de Santander, a uma profundidade de 148 quilômetros. O Serviço Geológico Colombiano (SGC) registrou 559 relatos de percepção do tremor em diversas cidades, incluindo Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Casanare, Magdalena e Tolima.

Apesar da intensidade do tremor, não houve registro de feridos nem de danos materiais. Este evento ocorreu apenas dois dias após outro terremoto de magnitude 3,6 próximo ao município de San Juan de Urabá, em Antioquia, com epicentro no Mar do Caribe colombiano.

O SGC reforça a importância da preparação da população para eventos sísmicos e orienta que os cidadãos preencham o formulário “Terremoto Detectado” em seu site, para fornecer informações sobre onde e como os tremores foram percebidos.

