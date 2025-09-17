Número de brasileiros mortos na guerra da Ucrânia sobe para dez, afirma Itamaraty

Notícias do Mundo – O Ministério das Relações Exteriores confirmou que dez brasileiros já morreram na guerra da Ucrânia, em meio ao confronto que se estende desde 2022 contra a Rússia. Além das mortes, outros 18 combatentes seguem desaparecidos, segundo o Itamaraty.

PUBLICIDADE

Um diplomata ucraniano, ouvido sob condição de anonimato pelo Metrópoles, afirmou que mais de 20 brasileiros ainda não foram localizados após batalhas recentes. No cenário diplomático, combatentes desaparecidos costumam ser considerados mortos, mesmo sem a recuperação dos corpos.

Conflito prolongado

A guerra já passa de três anos sem acordo de paz e contabiliza mais de 13,3 mil civis mortos, conforme dados do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR). Negociações realizadas este ano entre Moscou e Kiev, com mediação dos Estados Unidos, não avançaram.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Aposentada fatura R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio retido

Estrangeiros em combate

Desde o início do conflito, a Ucrânia lançou a Legião Internacional de Defesa Territorial, que recruta combatentes estrangeiros com salários entre US$ 550 e US$ 4,8 mil mensais. O governo de Kiev nega que os integrantes sejam mercenários, já que a legião é ligada diretamente às Forças Armadas.

A Rússia também conta com brasileiros entre suas tropas, embora em número menor.