A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Número de brasileiros mortos na guerra da Ucrânia sobe para dez, afirma Itamaraty

Além das mortes, outros 18 combatentes seguem desaparecidos.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 11:37

Ver resumo
Número de brasileiros mortos na guerra da Ucrânia sobe para dez, afirma Itamaraty

Foto: Arte/Metrópoles

Notícias do Mundo – O Ministério das Relações Exteriores confirmou que dez brasileiros já morreram na guerra da Ucrânia, em meio ao confronto que se estende desde 2022 contra a Rússia. Além das mortes, outros 18 combatentes seguem desaparecidos, segundo o Itamaraty.

PUBLICIDADE

Um diplomata ucraniano, ouvido sob condição de anonimato pelo Metrópoles, afirmou que mais de 20 brasileiros ainda não foram localizados após batalhas recentes. No cenário diplomático, combatentes desaparecidos costumam ser considerados mortos, mesmo sem a recuperação dos corpos.

Conflito prolongado

A guerra já passa de três anos sem acordo de paz e contabiliza mais de 13,3 mil civis mortos, conforme dados do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR). Negociações realizadas este ano entre Moscou e Kiev, com mediação dos Estados Unidos, não avançaram.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Aposentada fatura R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio retido

Estrangeiros em combate

Desde o início do conflito, a Ucrânia lançou a Legião Internacional de Defesa Territorial, que recruta combatentes estrangeiros com salários entre US$ 550 e US$ 4,8 mil mensais. O governo de Kiev nega que os integrantes sejam mercenários, já que a legião é ligada diretamente às Forças Armadas.

A Rússia também conta com brasileiros entre suas tropas, embora em número menor.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Política

Líder governista acredita ter votos para derrubar urgência do PL da Anistia na Câmara

Nos bastidores, a expectativa é que, caso a anistia seja aprovada pelos deputados, o projeto permaneça parado no Senado.

há 18 minutos

Brasil

Sargento da PM é preso suspeito de matar companheira com tiro na nuca

Uma vizinha afirmou ter ouvido gritos antes do disparo.

há 21 minutos

Polícia

Suspeito de estuprar enteada em Manaus ‘justifica’ ato dizendo que menina pedia para ver seus genitais

Investigação revela convivência perigosa e atos de abuso em ambiente familiar.

há 28 minutos

Amazonas

Milicianos presos na Operação Militia no AM usaram identidade falsa de perito para ocultar extorsões, diz MP

O esquema funcionava por meio da criação de contas bancárias fraudulentas utilizadas para movimentar valores obtidos por extorsão.

há 45 minutos

Polícia

Homem é preso em Manaus por importunação sexual contra passageiras em barco

O acusado trabalhava como tripulante na embarcação que operava na região da Manaus Moderna.

há 1 hora