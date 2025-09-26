A notícia que atravessa o Brasil!

Obama critica Trump por ligar Tylenol ao autismo

Obama destacou, durante um evento em Londres, que a ligação entre a condição e o remédio tem sido refutada continuamente.

26/09/2025 às 02:00

Notícias do Mundo O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou a declaração de Donald Trump de que o remédio Tylenol estaria causando autismo em crianças: “É violência contra a verdade.”

Obama destacou, durante um evento em Londres, que a ligação entre a condição e o remédio tem sido refutada continuamente, afirmando que a declaração prejudica a saúde pública, além de fazer mal as mulheres gestantes.

“Temos o espetáculo do meu sucessor no Salão Oval fazendo amplas alegações sobre certos medicamentos e autismo que foram continuamente refutadas”, disse Obama durante comentários na O2 Arena de Londres.

“O grau em que isso prejudica a saúde pública, o grau em que isso pode prejudicar mulheres grávidas, o grau em que isso gera ansiedade em pais que têm filhos autistas, que, aliás, estão sujeitos a um espectro, e muito do que está sendo alardeado como esses aumentos massivos, na verdade, tem a ver com uma ampliação dos critérios nesse espectro, para que as pessoas possam de fato obter serviços e ajuda”, acrescentou Obama.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

A reação vem após Trump declarar, na última segunda-feira (22) que o paracetamol, substância presente no medicamento, estaria causando autismo quando ingerido por mulheres grávidas e crianças. O presidente dos EUA não apresentou provas que sustentassem a alegação.

“Quero dizer, há um boato — e não sei se é verdade ou não — de que em Cuba não têm Tylenol porque não têm dinheiro para Tylenol. E que praticamente não têm autismo, certo? Me contem sobre isso”, disse ele. Porém, apesar da hipótese levantada pelo líder dos EUA, o autismo existe sim em Cuba.

Após as declarações, as ações da Kenvue, dona do Tylenol, caíram 7,5% na segunda-feira, atingindo uma baixa histórica. Desde então, os papéis da empresa vêm amargando consecutivas baixas, tendo encerrado o pregão de hoje em queda de 4,09&%.

Estadão Conteúdo

Relacionadas

Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

