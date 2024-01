ONU confirma morte de funcionário envolvido em ataque do Hamas

Neste domingo, 28 de janeiro, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, anunciou que um dos 12 funcionários da UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo) acusados de envolvimento no ataque do Hamas em 7 de outubro foi morto. Além disso, outros nove foram demitidos da agência.

As medidas rápidas estão sendo tomadas pela ONU diante das acusações extremamente graves contra os funcionários da agência, responsável por fornecer assistência a refugiados palestinos em vários países da região. Guterres afirmou que uma investigação sobre o caso já foi iniciada.

“Qualquer funcionário da ONU envolvido em atos de terror será responsabilizado, inclusive através de processo criminal”, declarou o secretário-geral. Ele pediu aos países que suspenderam o financiamento da UNRWA que, pelo menos, garantam a continuidade das operações da agência.

Os Estados Unidos, um dos maiores doadores da UNRWA em 2022, anunciaram na sexta-feira (26) a “suspensão temporária” de todos os futuros financiamentos à agência, após a divulgação das acusações de envolvimento em ataques do Hamas. Outros doadores significativos, como Alemanha, União Europeia e Suécia, também contribuíram para a UNRWA em 2022.

A UNRWA foi fundada em 1949 e opera em diversos países, fornecendo educação, cuidados de saúde e serviços sociais a refugiados palestinos. A agência, que possui cerca de 30 mil funcionários, é financiada principalmente por doações voluntárias de estados membros da ONU. Em 2022, as doações totalizaram 1,17 bilhões de dólares, com os EUA, Alemanha, União Europeia e Suécia sendo os maiores doadores individuais, contribuindo com 61% do financiamento global. Em janeiro de 2023, a UNRWA apelou à comunidade global para aumentar seu orçamento para 1,63 bilhões de dólares.

