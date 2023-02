Óvnis abatidos pelo Canadá e EUA eram, na verdade, balões

Os óvnis derrubados ao longo da última semana nos espaços aéreos dos Estados Unidos e Canadá eram balões, informou o governo americano. Os dois objetos derrubados, na sexta-feira (10) e no sábado (11), eram menores do que o balão chinês abatido dias antes e equipado com dispositivos para coletar informações de inteligência.

A informação foi confirmada pelo líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, no domingo (12), durante o programa This Week, da rede de televisão ABC. Schumer havia conversado com o conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan.

A derrubada de balões na costa dos EUA, sobre o Alasca, Michigan e o Canadá, levantaram preocupações de segurança na América do Norte e pioraram as já tensas relações com a China.

– Eles acreditam que eram [balões], sim, mas muito menores que o primeiro. Até alguns meses atrás, não sabíamos desses balões. Nossa inteligência e nossos militares não sabiam. Isso remonta ao presidente Trump, pelo menos três vezes – disse o senador.

Os governos de EUA e Canadá começaram as buscas pelos destroços dos objetos derrubados no fim da semana passada para determinar a finalidade e a origem dos balões. O governo da China admitiu apenas que o primeiro objeto era procedente do país.

