Paciente sofre rara reação à Covid-19 e tem três dedos amputados

Um idosa infectada com o coronavírus foi forçada a amputar três dedos depois que a doença os deixou necrosados, em uma rara reação à Covid-19.

A paciente, de 86 anos, que não foi identificada, testou positivo para coronavírus depois de ir ao hospital na Itália durante a primeira onda de Covid em abril do ano passado.

Os médicos que fizeram o relatório do caso disseram que ela tinha gangrena seca no segundo, quarto e quinto dedos da mão direita. Também conhecida como necrose, trata-se de uma condição séria em que a perda de suprimento de sangue faz com que o tecido corporal morra e fique preto.

A mulher disse aos médicos que sofreu de síndrome coronariana aguda — em que o sangue fornecido ao músculo cardíaco é repentinamente bloqueado — em março de 2020. Ela havia recebido uma prescrição de terapia antiplaquetária dupla para prevenir a coagulação do sangue, de acordo com o relatório publicado na revista médica “European Journal of Vascular and Endovascular Surgery”.

No entanto, outros testes revelaram que a Covid-19 havia causado um bloqueio no fluxo de sangue para os seus dedos e ela havia sofrido necrose.

Seus dedos não puderam ser salvos e os médicos decidiram amputar para evitar complicações futuras.

Em seu relatório, os médicos Giuseppe P. Martino e Giuseppina Bitti se referiram a isso como um caso de “dedos covidais” e uma “manifestação vascular severa”.

A paciente italiana não é a única pessoa a ser amputada depois de pegar Covid-19. Em dezembro, Lee Mabbatt, morador de de Bournemouth (inglaterra), teve que ter uma perna removida após desenvolver um coágulo sanguíneo com risco de vida, que ele disse ter sido causado pelo coronavírus.

