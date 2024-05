Pai é acusado de assassinato por forçar filho de 6 anos a correr em esteira em alta velocidade

Christopher Gregor, de 31 anos, enfrentou o tribunal na última terça-feira (30) sob a acusação de assassinato por causar a morte de seu filho de apenas 6 anos. O trágico incidente ocorreu em 2021, em Nova Jersey, e imagens chocantes das circunstâncias do abuso vieram à tona com o início do julgamento.

O pai justificou sua ação afirmando que seu filho precisava correr na esteira porque estava “muito gordo”. Imagens de câmeras de segurança revelam o menino caindo repetidamente enquanto Christopher o coloca de volta na esteira, forçando-o a continuar. A situação é ainda mais alarmante quando a câmera captura o momento em que as pernas frágeis da criança dobram para trás, enquanto o pai aparentemente morde a cabeça dele.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Court TV, os dois foram vistos entrando na Atlantic Heights Clubhouse no dia 20 de março de 2021. Poucos dias depois, em 2 de abril, a criança foi levada às pressas ao hospital, apresentando sintomas preocupantes, como tropeçar ao acordar de um cochilo, arrastar as palavras, náuseas e falta de ar. Anteriormente, no dia anterior à internação, o menino já havia sido levado ao médico devido a ferimentos.

O laudo médico confirmou que a morte da criança foi resultado de abusos crônicos, incluindo lesões por impacto no peito e abdômen, laceração no coração, contusão pulmonar esquerda, laceração e contusão no fígado.

Redação AM POST