Pai muda de gênero para brigar pela guarda das filhas: “Agora também sou mãe”

Redação AM POST

René Salinas Ramos, um pai equatoriano, tomou uma decisão radical em sua luta pela guarda de suas filhas: ele mudou de gênero no Registro Civil e agora se identifica como mulher.

Continua depois da Publicidade

Segundo o El Universo, a mudança de gênero não está relacionada a questões de diversidade de gênero, mas sim a uma tentativa de obter mais atenção e consideração no processo de disputa pela guarda das crianças. A decisão foi tomada na província de Azuay e tem sido um assunto importante na cidade e no país.

René afirma que suas filhas não moram com ele e que ele as vê com pouca frequência, e deseja que isso mude. Embora agora se identifique como mulher, ele afirma se sentir seguro e convencido de sua sexualidade.

No entanto, ele acredita que o ordenamento jurídico do Equador beneficia as mães em detrimento dos pais neste tipo de disputa, e espera que sua decisão radical possa mudar isso e permitir que ele seja tratado de forma semelhante à mãe de suas filhas.

Continua depois da Publicidade

“A lei está tirando o nosso direito de sermos pais. É uma prova de amor”, disse René. “Agora também sou mãe. É assim que me considero. Tenho muita certeza da minha sexualidade. O que tenho procurado é dar o amor e a proteção que uma mãe pode dar aos seus filhos”, disse ele à La Voz del Tomebamba.

Segundo René, ele não pôde ver a primeira filha por um ano e meio, e a segunda sofreu maus tratos. “Enquanto isso não for resolvido, eles têm que ficar com a mãe”, disse ele.

Continua depois da Publicidade

Essa é uma situação difícil e complexa, e é compreensível que um pai desesperado faria qualquer coisa para proteger seus filhos. No entanto, mudar de gênero não é uma solução fácil ou simples, e é importante levar em consideração todas as implicações e possíveis consequências dessa decisão.