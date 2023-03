Pai usa pá e chifres de alce para matar molestador de criança

Redação AM POST

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um pai acreditava que um homem condenado por ter molestado uma criança de 6 anos, em 1979, havia começado a perseguir a filha pequena dele. Com isso, ele o atacou com uma pá e o matou com golpes de chifres de alce.

Levi Axtell, de 27 anos, vive em Grand Marais, em Minnesota (EUA). De acordo com o canal Fox News Digtal, ele disse em depoimento “que observou [Lawrence V. Scully, 77] estacionado no veículo [dele] em locais onde havia crianças e acreditava que ele iria reincidir”.

Em 2018, o pai receoso conseguiu na Justiça uma ordem de proteção contra Scully. No entanto, a medida caiu algumas semanas depois. O motivo ainda é desconhecido, afirmou a Fox News.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última semana, a polícia local recebeu um chamado sobre um cidadão que havia entrado na casa do molestador, após ter colidido o carro contra um veículo na garagem. Minutos depois, o denunciante disse ter “ouvido gritos vindos da residência”.

Apesar da ligação, Axtell dirigiu até a delegacia mais próxima, coberto de sangue, para reportar às autoridades que havia assassinado Scully. Em entrevista à agência Associated Press, Pat Eliasen, xerife do condado de Cook, contou que, pouco antes do episódio, uma investigação sobre possíveis assédios da vítima havia sido encerrada por falta de provas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai acabou detido, sob fiança de 1 milhão de dólares (valor equivalente a R$ 5,25 milhões, na cotação atual). Ele tem passagem por conduta desordeira e consumo de álcool, quando ainda era menor de idade. O julgamento pelo assassinato está marcado para o dia 10 de abril.