Papa Francisco aparece com voz ofegante e agradece carinho em 1º ato público após cirurgia

Neste domingo, 18, o papa Francisco reapareceu com voz ofegante diante dos fiéis após ter passado por uma cirurgia de hérnia no início do mês. Ele celebrou a oração do Angelus da janela do Palácio Apostólico na Praça do São Pedro, no Vaticano, e, antes de sua catequese, agradeceu pelo carinho recebido durante o período de internação no hospital.

“Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Quero expressar minha gratidão a todos aqueles que me manifestaram carinho, consideração e amizade durante minha internação no Hospital Gemelli”, disse Francisco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esta proximidade humana e espiritual tem sido uma grande ajuda e conforto para mim. Obrigado a todos, do fundo do meu coração”, acrescentou ele, com a voz ainda trêmula.

Este foi seu primeiro ato público desde que o pontífice recebeu alta do hospital na sexta-feira, 16.

Redação AM POST