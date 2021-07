Papa Francisco é internado, em Roma, para cirurgia no intestino

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O papa Francisco foi internado neste domingo (4) em um hospital na cidade de Roma, capital da Itália, para realizar uma cirurgia no intestino grosso. A informação, que foi divulgada pelo Vaticano, não traz detalhes sobre o horário em que o procedimento ocorrerá.

De acordo com o breve comunicado emitido pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a operação já estava agendada e busca reparar uma estenose diverticular sintomática no cólon, um estreitamento que dificulta a passagem das fezes.

Três horas antes do comunicado emitido pela Igreja Católica, o pontífice chegou a participar da tradicional cerimônia religiosa na Praça de São Pedro, onde reza aos domingos com seus seguidores. Em seu discurso, ele informou que viajará em setembro para a Hungria e a Eslováquia, mas não mencionou a cirurgia no intestino.

Fonte: Pleno.News