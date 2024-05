Papa Francisco expressa solidariedade às vítimas das chuvas no RS

Neste domingo (5), durante sua benção semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco dirigiu palavras de solidariedade às famílias afetadas pelas fortes chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. O Pontífice expressou sua preocupação e empatia especialmente para com aqueles que perderam entes queridos e tiveram que deixar suas casas devido à tragédia climática.

“Quero assegurar minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares, bem como todos aqueles que tiveram que abandonar suas residências”, declarou o Papa Francisco durante sua mensagem aos fiéis.

As palavras do Sumo Pontífice refletem a solidariedade internacional diante da situação enfrentada pelas comunidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A região tem enfrentado condições climáticas severas que resultaram em danos significativos e perdas humanas.

A manifestação de apoio do Papa Francisco ressalta a importância da união e da compaixão em momentos de crise e reafirma o compromisso da Igreja Católica em estar ao lado dos que sofrem, oferecendo conforto espiritual e apoio às comunidades atingidas por desastres naturais.

Enquanto as operações de resgate e assistência continuam no Rio Grande do Sul, a mensagem do Papa serve como um farol de esperança e solidariedade, destacando a importância de se unir em oração e ação para ajudar aqueles que mais necessitam em momentos de adversidade.

Redação AM POST