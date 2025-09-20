A notícia que atravessa o Brasil!

Papa Leão XIV diz que família é “pai, mãe e filhos” e reafirma casamento entre homem e mulher 

Pontífice lançou biografia e manteve posição tradicional da Igreja sobre homossexualidade.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 07:26

Foto: freepik

Notícias do Mundo – O Papa Leão XIV reforçou, nesta semana, a posição tradicional da Igreja Católica em relação à família e ao casamento. Durante o lançamento de sua biografia, Leão XIV: Cidadão do Mundo, Missionário do Século XXI, o pontífice afirmou que a família deve ser entendida como “pai, mãe e filhos” e que o matrimônio “é para um homem e uma mulher”.

PUBLICIDADE

Questionado sobre a possibilidade de ordenar mulheres, Leão XIV respondeu que não pretende adotar essa medida, embora tenha destacado que está aberto a ouvir opiniões divergentes.

Leia mais: Papa Leão XIV lamenta ataque à única igreja católica em Gaza

PUBLICIDADE

O Papa também deixou claro que seguirá a doutrina oficial da Igreja no que diz respeito à homossexualidade, afastando a possibilidade de mudanças nesse campo. Ele ressaltou, no entanto, que deseja acolher todas as pessoas, incluindo católicos LGBT, mas sem alterar os princípios centrais do magistério.

“Quero evitar políticas partidárias. Meu compromisso é com a missão espiritual da Igreja, e não com debates que dividem”, disse o pontífice.

A biografia reúne reflexões e entrevistas concedidas por Leão XIV em julho. A obra foi publicada inicialmente em espanhol e deve ganhar versão em inglês no próximo ano.

