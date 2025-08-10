A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Passageiro fica ferido após parte de toboágua se romper

Vídeo mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando.

10/08/2025 às 00:00

Notícias do Mundo Uma pessoa ficou ferida na última quinta-feira, 7, após parte do vidro de um toboágua quebrar em um navio da companhia Royal Caribbean que fazia uma viagem pelo Mar do Caribe.

PUBLICIDADE

A empresa informou ao site da emissora americana ABC News que a equipe a bordo “prestou atendimento médico a um passageiro adulto quando um painel de vidro acrílico se desprendeu de um toboágua enquanto ele utilizava o equipamento”. O estado de saúde do passageiro é estável.

O acidente ocorreu no navio Icon of the Seas, que havia partido dias antes de Miami, nos Estados Unidos, e fazia um roteiro que passava por destinos paradisíacos da região, como St. Maarten e Bahamas.

Um vídeo divulgado na plataforma X (antigo Twitter) pela passageira Jil Muldoon mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando. Com o rompimento do equipamento, um grande volume de água começou a vazar e cair no chão do navio.

PUBLICIDADE

O Estadão tentou contato com a Royal Caribbean para entender as causas do acidente e mais detalhes sobre o estado de saúde do passageiro, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

A companhia informou ao site americano que o toboágua foi fechado pelo restante da viagem enquanto uma investigação sobre as circunstâncias do acidente é realizada.

Segundo a empresa, o Icon of the Seas é um dos navios mais modernos da frota. Ele foi construído em 2023, tem capacidade para 5.160 passageiros e mais de 2 mil tripulantes. A embarcação tem 20 decks e 364 metros de comprimento.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Pará

Marina Silva critica ‘extorsão’ de hotéis de Belém para o período da COP30

A crise nas acomodações se intensificou nos últimos dias, em meio à pressão de alguns países para tirar o evento ambiental da cidade.

há 29 minutos

Mundo

Rede social X acusa Moraes de liderar censura no Brasil e elogia uso da lei Magnitsky contra ministro

Em artigo publicado na rede social X, plataforma de Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes é acusado de liderar uma campanha de censura e violação do devido processo legal.

há 1 hora

Política

PL diz que ocupação do plenário da Câmara teve caráter ‘pacífico e legítimo’

Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se justificou em nota.

há 2 horas

Esporte

Boxeador Shigetoshi Kotari morre por conta de golpes sofridos em luta

Federação de boxe do Japão pretende mudar regras após falecimento do atleta.

há 4 horas

Mundo

Governo do Peru acusa Colômbia de sobrevoar ilha em disputa no Rio Amazonas; entenda

Tensão na tríplice fronteira aumenta após avião militar colombiano violar espaço aéreo peruano próximo à ilha de Santa Rosa.

há 5 horas