Pesquisar por em AM POST

Pentágono realizou mais um ataque contra embarcação perto da Venezuela, diz secretário dos EUA

Sob ordens de Donald Trump, o Pentágono realizou ataque contra embarcação ligada a organizações terroristas, resultando em mortes sem baixas americanas.

04/10/2025 às 08:30

Notícias do Mundo O secretário de Guerra (ex-secretário de Defesa) dos EUA, Pete Hegseth afirmou nesta sexta-feira, 3, que, sob ordens do presidente Donald Trump, o Pentágono realizou mais um ataque letal e cinético contra uma “embarcação narcotraficante afiliada a organizações terroristas designadas” pela manhã.

PUBLICIDADE

Segundo ele, a operação foi feita na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA e quatro narcoterroristas a bordo da embarcação foram mortos, sem nenhuma força americana ferida.

PUBLICIDADE

“O ataque foi realizado em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos – com destino aos Estados Unidos para envenenar nosso povo”, escreveu Hegseth na rede X.

“Nossa inteligência, sem sombra de dúvida, confirmou que esta embarcação traficava narcóticos, que as pessoas a bordo eram narcoterroristas e que operavam em uma rota de trânsito conhecida pelo narcotráfico. Esses ataques continuarão até que os ataques ao povo americano acabem!!!!”, acrescentou a postagem

O secretário também publicou um vídeo do ataque que mostra a explosão da embarcação.

Estadão Conteúdo

