Mundo

Polícia identifica Tyler Robinson como assassino de Charlie Kirk nos EUA

Jovem de 22 anos foi entregue à polícia pelo próprio pai, que contou com a ajuda de um pastor.

Por Fernanda Pereira

12/09/2025 às 12:46

Polícia identifica Tyler Robinson como assassino de Charlie Kirk nos EUA

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – As autoridades dos Estados Unidos confirmaram nesta sexta-feira (12/9) que Tyler Robinson, de 22 anos, é o responsável pelo assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, ocorrido na última quarta-feira (10/9) na Universidade Utah Valley. Robinson foi entregue à polícia pelo próprio pai, com a mediação de um pastor evangélico.

Segundo a polícia, o suspeito efetuou um único disparo de uma posição elevada, a cerca de 200 metros da tenda onde Kirk participava de um debate com estudantes sobre tiroteios em massa. Testemunhas relataram que o atirador vestia jeans, camisa preta, colete e portava um rifle longo. O disparo atingiu Kirk, que chegou a agarrar o pescoço antes de cair, enquanto o público presente entrou em pânico.

A prisão ocorreu por volta das 22h de quinta-feira (11/9), cerca de 33 horas após o crime, e contou com a participação do FBI, da polícia local de Orem, do Departamento de Segurança Pública de Utah e da Universidade Utah Valley. Familiares de Robinson relataram que ele estava “cheio de ódio” e, segundo o governador de Utah, Spencer Cox, o jovem confessou o crime ao pai. Cox classificou o ato como um assassinato político e lembrou que a pena de morte ainda é aplicada no estado.

Leia mais: FBI divulga foto de possível suspeito de matar Charlie Kirk

