Policial disfarçado de Chapolin participa de operação e ajuda a prender seis por tráfico de drogas

Notícias do Mundo – Um disfarce inusitado chamou a atenção do mundo durante uma operação policial realizada na última quinta-feira (17), em Lima, capital do Peru. Um agente vestido como o icônico personagem “Chapolin Colorado” participou de uma ação contra o tráfico de drogas, que terminou com a prisão de seis suspeitos e a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

O momento da abordagem foi registrado em vídeo e divulgado pelas autoridades. Nas imagens, o policial fantasiado aparece liderando a equipe tática na invasão de uma residência, onde os suspeitos foram surpreendidos e detidos de forma rápida e estratégica.

PUBLICIDADE

Durante a operação, os agentes apreenderam mais de 1.500 pacotes de pasta base de cocaína, além de nove sacos de maconha e 45 sacos de cocaína refinada.

Leia mais: Bolsonaro afirma que sistema preferiria vê-lo morto a preso

Segundo o coronel Pedro Rojas, chefe do Esquadrão Verde — unidade especializada no combate ao tráfico urbano —, o uso da fantasia teve função tática.

PUBLICIDADE

“O personagem foi selecionado porque uma série biográfica sobre o criador do Chapolin está sendo exibida atualmente na televisão. Isso ajudou os agentes a se aproximarem do ponto de venda sem levantar suspeitas”, explicou.

A criatividade dos policiais, aliada à estratégia e à rapidez da operação, garantiu mais um golpe contra o tráfico em áreas urbanas da capital peruana. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou repercussão internacional pela forma inusitada com que a ação foi conduzida.