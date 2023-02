Policial é expulsa de corporação por sexo com 6 agentes: ‘Perdi o controle’

Redação AM POST*

Uma policial do Tennessee (EUA) foi expulsa da corporação no ano passado após seus casos com seis colegas serem revelados. Ela revelou esta semana mais detalhes do ocorrido e afirmou que as coisas “saíram do controle” para ela devido a uma crise em seu casamento, que estava prestes a ser desfeito. Os casos extraconjugais envolveram uma sessão de sexo a três, trocas de fotos íntimas e ameaças por parte de um colega.

Segundo a emissora WSMV 4, Maegan Hall, de 26 anos, passou a ser investigada depois que seus superiores descobriram que ela havia feito sexo com outros agentes.

Durante o interrogatório, ela disse que os relacionamentos aconteceram durante uma fase conturbada no casamento. Mas, ressaltou que foram apenas por prazer, pois, segundo ela, os amantes queriam apenas “enfiar o p… em qualquer coisa”.

Mesmo assim, a policial afirmou que a situação saiu de seu controle, pois se arrependeu dos casos extraconjugais com colegas de trabalho.

“Eu e o meu marido estávamos à beira do divórcio. Eu simplesmente desabei e então as coisas meio que saíram do controle”, justificou. “Eu me tornei estúpida, fiquei desesperada. Homens são homens e eles vão enfiar o p… em qualquer coisa”.

No entanto, a policial já havia sido advertida algumas vezes por seus superiores por envolvimentos amorosos com colegas de profissão, informou o jornal New York Post.

Quando o problema veio à tona, Maegan foi chamada para entrevista com o chefe de recursos humanos do Departamento de Polícia de La Vergne, Andrew Patton, para a avaliação de seu comportamento.

Na transcrição da entrevista, cujos detalhes foram obtidos pela WSMV, Maegan confessou ter feito sexo oral no sargento Lewis Powell dentro de uma delegacia. Ela afirmou que o episódio acabou gerando graves problemas em seu casamento.

Atormentada pela culpa, a policial tentou pôr um fim ao caso com Powell, mas o agente se recusou a romper com a amante. De acordo Maegan, ele ameaçou cometer suicídio bebendo uma garrafa inteira de uísque Jack Daniel’s e depois dirigir o carro para provocar um acidente de propósito.

As intimidações cessaram quando ela contou para Powell que também estava tendo relações sexuais com um terceiro homem.

No interrogatório, Maegan revelou ter dormido com o agente Larry Holladay e ter participado de uma noite de sexo a três com o colega policial Patrick Magliocco e sua esposa. Durante o envolvimento, ela e outros policiais trocaram nudes por meio de aplicativos de bate-papo.

Apesar da repercussão do adultério, o marido de Maegan, Jedidiah, de 28 anos, decidiu manter o casamento.

*Com informações do UOL