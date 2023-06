Possíveis restos humanos são descobertos entre os destroços do submarino Titan

Possíveis restos humanos foram encontrados nos destroços do submarino Titan, que implodiu na semana passada no Atlântico Norte, disse a Guarda Costeira dos Estados Unidos nesta quarta-feira (28). Especialistas conduzirão uma análise formal do material encontrado, segundo as autoridades.

“As evidências fornecerão aos investigadores de várias jurisdições internacionais informações críticas sobre a causa dessa tragédia”, disse Jason Neubaue, que lidera as investigações, em comunicado. “Ainda há muito trabalho a ser feito para entender os fatores que levaram à perda catastrófica do Titan e ajudar a garantir que uma tragédia semelhante não ocorra novamente.”

Destroços do submarino Titan foram resgatados e levados de volta à terra na quarta-feira (28), quase uma semana após o fim de uma operação de busca.

O Titan era o submersível que levava cinco pessoas aos destroços do Titanic quando implodiu. Todos a bordo morreram.

As equipes descarregaram as peças resgatadas no porto da cidade de St. John’s, no Canadá.

Os pedaços da embarcação servirão agora para a investigação que tentará encontrar as causas e condições da implosão.

Peças de metal foram descarregadas do navio Horizon Arctic, da Guarda Costeira do Canadá, que participou dos trabalhos de busca. As fotografias mostram esses pedaços do submarino cobertos por lonas.

Segundo os especialistas envolvidos no caso, as partes do Titan que eram feitas de fibra de carbono estilhaçaram durante a implosão.

O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos – que liderou também os trabalhos de busca – e terá auxílio do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas.

Fonte: G1