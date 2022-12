Presa em carro durante horas, jovem envia vídeo para família antes de morrer

Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta no final de semana do Natal em Buffalo, estado de Nova York, nos Estados Unidos, depois de ficar presa em seu carro por causa da nevasca que paralisou o Oeste do estado, conforme sua família contou à CNN.

Anndel Taylor, que havia se mudado da Carolina do Norte para Buffalo, estava voltando do trabalho num lar de idosos. Ela estava a apenas seis minutos de carro de sua casa quando ficou atolada na neve. Parentes fizeram buscas frenéticas depois de não conseguir manter contato com ela.

Continua depois da Publicidade

Tomeshia Brown, uma das irmãs mais velhas da jovem, disse à CNN que a vítima enviou um vídeo no grupo de suas irmãs por volta das 15h de sexta-feira (23). No vídeo, Anndel mostra a neve e a paisagem ao redor, toda branca. Ela disse às irmãs que vivem na Carolina do Norte que estava presa e a neve continuava caindo.

A moça então ligou para o número de emergência e estava esperando os socorristas, como contaram a irmã e Wanda Brown Steele, mãe de Taylor.

“Seu plano era esperar até que a polícia chegasse”, disse a irmã. Mas, se não desse certo, “ela iria sair do carro e caminhar, já que havia ficado sem combustível”. A ideia, segundo a própria vítima relatou, era dormir no carro à espera do socorro e, se nada acontecesse, tentar ir para casa caminhando.

Continua depois da Publicidade

A família conta que manteve contato com Anndel enquanto o resto do dia se arrastava. Em um momento, a moça mandou uma mensagem separada a uma das irmãs, fora do grupo, para dizer que estava começando a entrar em pânico.

Nas primeiras horas da véspera de Natal, Anndel enviou sua última mensagem de vídeo para o bate-papo em grupo. No vídeo, ela abre a janela lateral do motorista de seu carro, revelando uma estrada transformada em deserto de neve. Uma van que também parece estar presa é vista no final da rua com o pisca-alerta aceso. Anndel escreveu no chat de grupo que ela achava que a neve provavelmente estaria até a cintura se saísse de carro.

Continua depois da Publicidade

Por volta das 9h da manhã da véspera de Natal, membros de sua família na Carolina do Norte telefonaram e enviaram várias mensagens. “Nós escrevemos no grupo, perguntando se ela estava bem”, contou a mãe. A família ficou alarmada com a falta de respostas.

“Umas duas horas depois, minha irmã rastreou seu telefone”, continuou a mãe, Brown. “Ela deve ter compartilhado sua localização com essa tia. E então percebemos que ela continuava na neve”.

Continua depois da Publicidade

A família enviou a localização para os parentes de Anndel Taylor em Buffalo, mas, quando eles chegaram lá, acharam o carro da jovem, mas não conseguiram vê-la ali dentro.

“Daí eu postei as informações em uma página privada do Facebook chamada ‘Buffalo Blizzard 2022’ e pedi ajuda”, contou Brown. Ela postou o endereço do telefone rastreado e, mais tarde naquela noite, recebeu um telefonema de um homem. “Ele contou que havia verificado o pulso dela e que ela havia morrido”, disse a mãe.

“Eu não conseguia acreditar. Foi como soco no estômago, uma dor que eu nunca senti antes”. A mãe de Taylor disse à CNN que estava em choque.

A mãe também contou que só no dia seguinte o corpo da filha foi retirado do carro. A operação foi possível depois que uma mulher enviou uma mensagem no grupo do Facebook onde estava o alerta da família. A moradora havia localizado o carro e o corpo da jovem.

A mulher disse à família em Charlotte que ela não iria embora até que alguém viesse buscá-la.

Com as equipes de emergência não conseguiam chegar até o carro, a mulher esperou até a vinda dos parentes de Taylor que vivem em Buffalo. O corpo da jovem foi então removido para outro veículo, que o levou para um hospital.

Depois de deixar várias mensagens de correio de voz durante o fim de semana do Natal, a família em Charlotte ouviu a resposta das autoridades apenas na segunda-feira (26) à noite. A mensagem dizia que eles iriam resgatar Anndel naquele momento. A família então avisou que o corpo da moça já havia sido removido no dia anterior.

“Eu quero ir até o fim nessa história porque a cidade foi incapaz de ajudá-la”, acusou a mãe.

Mark Poloncarz, funcionário do condado de Erie, disse à CNN na segunda-feira que dois terços dos equipamentos que foram enviados para ajudar a limpar a neve durante o auge da tempestade ficaram presos no caminho.

Poloncarz acrescentou que um historiador do Corpo de Bombeiros de Buffalo disse que esta foi a primeira vez na história do grupamento que não foi possível responder aos chamados de emergência devido à gravidade das condições do tempo.

Autoridades do Condado de Erie disseram na terça-feira (27) que o condado havia restaurado seu serviço de resposta a emergências, mas ainda estavam implorando aos moradores para que evitassem viajar de Buffalo e com destino ao local e não pegassem estradas.

A CNN contatou o Departamento de Polícia de Buffalo para mais detalhes.

Até a noite de terça-feira, a causa da morte da Anndel Taylor ainda era desconhecida para seus parentes em Charlotte.

Taylor foi descrita por sua irmã como “uma pessoa carinhosa e cuidadosa. Ela abraçava muito, se preocupava com muitas coisas”, relatou a irmã.

“Se ela pudesse ajudar, iria na hora”, continuou a mãe. “Ela tinha muitos amigos aqui em Charlotte, muitas pessoas se importavam com ela”.

A prefeita de Charlotte, Vi Lyles, divulgou um comunicado de pêsames à família e aos amigos da vítima.

“Anndel foi levada deste mundo muito cedo, e palavras não são suficientes para expressar a dor que seus entes queridos sentem nesse momento difícil”, diz a declaração de Lyles. “Foi uma tempestade devastadora que trouxe uma tremenda tragédia, e nossa comunidade aqui em Charlotte está enlutada com sua família”.

Sua família montou uma campanha GoFundMe para pagar as despesas funerárias.

Anndel Taylor iria completar 23 anos no mês que vem.

Fonte: G1