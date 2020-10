Presidente da China inspeciona corpo de fuzileiros navais e pede construção de tropa de elite

Agencia Xinhua News

O presidente da China, Xi Jinping inspecionou na terça-feira (13) o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Exército de Libertação Popular (ELP) em Chaozhou, na Província de Guangdong, no sul da China, e enfatizou a construção de uma tropa de elite.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central (CMC), disse que o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do ELP é uma força de combate de elite para operações anfíbias, e tem a importante função de salvaguardar a segurança da soberania, integridade territorial, interesses marítimos e interesses ultramarinos do país.

Ele pediu maiores esforços para promover a transformação da força e melhorar suas capacidades de combate para formar uma tropa poderosa, com soldados experientes, que sejam integrados e versáteis na operação, com respostas rápidas e capazes de lutar em condições multidimensionais.

Na manhã de terça-feira, Xi visitou a sede do Corpo de Fuzileiros Navais, se reuniu com funcionários importantes e tirou uma foto de grupo com eles.

O Corpo de Fuzileiros Navais foi reorganizado e estabelecido em 2017 para implementar a política e implantação do Comitê Central do PCC e da CMC para aprofundar a reforma da defesa nacional e das forças armadas.

Xi foi informado sobre a situação do Corpo de Fuzileiros Navais e assistiu a vídeos de treinamento de equipes de tarefa relevantes.

Ele deu total reconhecimento ao Corpo de Fuzileiros Navais na construção, desenvolvimento e cumprimento de tarefas desde sua reorganização e estabelecimento.

Xi fez um importante discurso após a introdução, destacando a necessidade de fortalecer o desenho estratégico para a construção do Corpo de Fuzileiros Navais.

O desenho estratégico deve se adequar às estratégias do país de desenvolvimento nacional, segurança e militar, arranjos estratégicos de defesa nacional e militar modernizados, bem como a construção dos sistemas de operações conjuntas e transformação da Marinha, disse Xi.

Xi exigiu esforços para esclarecer o objetivo, a direção, o caminho e o foco da construção do Corpo de Fuzileiros Navais.

O Corpo de Fuzileiros Navais deve se concentrar na preparação para a guerra e nas capacidades de combate, e manter um alto nível de prontidão, notou Xi, acrescentando que a força deve se aderir ao treinamento orientado para o combate e fortalecer o treinamento orientado para a missão adaptado às necessidades específicas e treinamento força a força.

Xi sublinhou a importância das inovações nas teorias de combate, modos de treinamento e formações de força-tarefa para melhorar o treinamento militar e as capacidades de combate.

Xi também enfatizou a defesa da liderança absoluta do Partido sobre as forças armadas, garantindo que os militares sejam leais, puros e confiáveis.

Diante da incerteza em meio à situação de controle da epidemia, Xi pediu que não se aliviasse em nenhuma frente da luta de longo prazo contra a COVID-19, enquanto se aplica um conjunto de medidas em todos os aspectos para avançar no fortalecimento das Forças Armadas.