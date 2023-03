Presidente da China promete fazer das forças armadas uma “grande muralha de aço”

Redação AM POST*

O líder da China, Xi Jinping, prometeu fortalecer a segurança nacional e transformar as forças armadas em uma “grande muralha de aço”, no primeiro discurso de seu terceiro mandato como presidente nesta segunda-feira (13).

Falando no encerramento da reunião anual do parlamento carimbado da China, Xi destacou a necessidade de modernizar de forma abrangente a defesa nacional e as forças armadas.

“(Devemos) transformar o Exército Popular de Libertação em uma grande muralha de aço que proteja efetivamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento”, disse Xi aos quase 3 mil delegados da Assembleia Popular Nacional (APN).

Xi, de 69 anos, foi endossado por unanimidade pela Assembleia Popular Nacional como presidente da China por mais cinco anos em uma votação coreografada e cerimonial na sexta-feira (10), tornando-o o chefe de estado mais antigo da China comunista desde sua fundação em 1949.

No início de seu discurso na segunda-feira, Xi agradeceu aos delegados por sua renomeação.

“Esta é a terceira vez que assumo a elevada posição de presidente. A confiança das pessoas é a maior força motriz para que eu siga em frente e também uma grande responsabilidade sobre meus ombros”, disse ele.

Como seus muitos discursos anteriores, Xi adotou um tom nacionalista, citando as dificuldades que a China sofreu nas mãos de “intimidar as potências estrangeiras” na era moderna e observando como o Partido Comunista levou o país a “limpar a humilhação nacional”.

“O povo chinês se tornou dono de seu próprio destino”, disse ele. “O grande rejuvenescimento da nação chinesa entrou em um processo histórico irreversível.”

De acordo com Xi, a “essência” desse rejuvenescimento é a “unificação nacional”, ou seja, “reunificar” Taiwan com a China continental.

O Partido Comunista Chinês reivindica a democracia autônoma de Taiwan como parte de seu território, apesar de nunca tê-la controlado, e se recusa a descartar o uso da força.

Sob Xi, Pequim aumentou a pressão econômica, diplomática e militar sobre a democracia da ilha. A invasão russa da Ucrânia, que Pequim não condenou, também aumentou os temores de que Xi possa tentar fazer algo semelhante nos próximos anos.

“Devemos… promover ativamente o desenvolvimento pacífico das relações através do Estreito, opor-nos firmemente à interferência de forças externas e às atividades separatistas de Taiwan e avançar resolutamente no processo de reunificação nacional”, disse Xi sob uma forte salva de palmas no Grande Salão do Povo. .

Xi também pediu que a China coordene melhor o desenvolvimento e a segurança.

“A segurança é a base para o desenvolvimento, a estabilidade é o pré-requisito para a prosperidade”, disse ele.

Durante sua primeira década no poder, Xi desencadeou amplas reformas nas forças armadas chinesas para torná-las uma força de combate moderna e transformou sua marinha na maior do mundo.

O orçamento militar anual da China aumentará 7,2% este ano, para cerca de 1,55 trilhão de yuans (mais de R$ 1 tri), em meio a crescentes tensões geopolíticas e uma corrida armamentista regional.

Ele também consolidou seu controle sobre os braços militares e civis do governo para se tornar o líder mais assertivo e dominante da China em uma geração.

A ênfase no fortalecimento da segurança e das forças armadas ocorre quando as relações da China com os Estados Unidos estão em seu ponto mais baixo em décadas, com as tensões aumentando em setores do comércio e tecnologia à geopolítica, especialmente o futuro de Taiwan.

Na semana passada, em comentários extraordinariamente diretos, Xi acusou os EUA de liderar os países ocidentais para “conter e suprimir” a China e trazer “severos desafios sem precedentes”.

O novo ministro das Relações Exteriores de Xi, Qin Gang, alertou que, se os EUA não “pisar no freio”, as duas superpotências certamente cairão em “conflito e confronto”.

*Com informações da CNN