Presidente da Colômbia chama Bolsonaro de fascista após uso de tornozeleira eletrônica

Notícias do Mundo – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de “fascista” após a Justiça brasileira determinar o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-mandatário. Em publicação nas redes sociais, Petro compartilhou um vídeo de Bolsonaro com o equipamento e declarou: “A justiça está sendo feita no Brasil para um fascista. Fascismo não é uma ideologia, é um crime.”

A declaração de Petro ocorreu em 21 de julho e repercutiu internacionalmente, provocando reações no meio político e reforçando o posicionamento crítico do presidente colombiano em relação à extrema direita na América Latina.

Decisão do STF levou ao uso do equipamento

A tornozeleira foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como parte de um conjunto de medidas cautelares. Além do monitoramento eletrônico, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, conceder entrevistas ou aparecer em transmissões, inclusive por meio de terceiros.

As medidas fazem parte do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022 e os ataques às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro já é réu no processo e enfrenta acusações como tentativa de abolição do Estado democrático de direito e organização criminosa.

Petro intensifica discurso contra Bolsonaro

O vídeo compartilhado por Petro mostra Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, já com a tornozeleira, reclamando do monitoramento e dizendo estar sendo humilhado. Para o presidente colombiano, no entanto, o episódio é símbolo da responsabilização de quem, segundo ele, atentou contra a democracia.

A fala de Petro reflete não só sua visão sobre Bolsonaro, mas também a crescente divisão ideológica na América Latina, com lideranças de esquerda adotando posições firmes contra ex-governantes alinhados à direita radical.³