Presidente da Colômbia repudia aumento da recompensa dos EUA contra Maduro

Notícias do Mundo – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou forte oposição ao recente aumento da recompensa oferecida pelos Estados Unidos, que dobrou para US$ 50 milhões a quantia por informações que levem à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Petro afirmou que “a solução não passa por colocar dinheiro para matar ou capturar líderes políticos”, criticando o método adotado pela administração americana.

Em discurso, Petro defendeu um combate ao narcotráfico que respeite a soberania dos países envolvidos e propôs a legalização de drogas consideradas “pouco perigosas” como parte de uma abordagem mais eficaz e humana. Além disso, afirmou contar com “apoio contundente” de Maduro para enfrentar juntos o tráfico de drogas na região da fronteira entre Colômbia e Venezuela.

A tensão entre os governos ganhou ainda mais destaque após o senador americano Marco Rubio acusar Maduro de liderar o “Cartel de los Soles”, grupo envolvido no narcotráfico. Petro, por sua vez, busca reforçar a cooperação bilateral para combater a criminalidade transnacional, distanciando-se das ações punitivas unilaterais dos EUA e propondo o diálogo como caminho para a paz e segurança regional.

