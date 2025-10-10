A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Presidente do Peru, Dina Boluarte é destituída do cargo pelo Congresso Nacional

Medida foi aprovada por unanimidade; moções alegavam “incapacidade moral” da presidente.

Por Natan AMPOST

10/10/2025 às 17:07

Ver resumo

Notícias do Mundo O Congresso do Peru aprovou na madrugada desta sexta-feira (10) a destituição da presidente Dina Boluarte, em meio a uma escalada de violência e crimes no país. A decisão foi anunciada pelo presidente do Parlamento, José Jerí, que assume de forma interina até a realização das eleições gerais previstas para abril de 2026.

PUBLICIDADE

Boluarte, de 63 anos, não compareceu à sessão plenária convocada para a noite de quinta-feira (9), que começou às 23h30. Apesar de sua ausência, os parlamentares discutiram e aprovaram quatro das cinco moções de destituição, fundamentadas na alegada “incapacidade moral permanente” da presidente para exercer suas funções. O recuo de partidos de direita e extrema-direita, que antes apoiavam a chefe de Estado, foi decisivo para a aprovação do processo.

Nas ruas próximas ao Parlamento, a notícia gerou protestos e comemorações simultâneas. Cidadãos se reuniram com bandeiras peruanas e cartazes criticando Boluarte, enquanto expressavam esperança por mudanças políticas. A destituição marca o fim de um período conturbado, no qual a presidente enfrentou várias tentativas anteriores de impeachment, sem sucesso.

PUBLICIDADE

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

Com a perda do cargo, Boluarte perde a imunidade presidencial, tornando-se passível de processos judiciais que podem resultar em prisão ou outras sanções legais. A medida abre caminho para investigações sobre atos administrativos e decisões políticas tomadas durante seu governo, que vinha enfrentando crescente desgaste político e popular.

O processo de destituição é considerado histórico no Peru, refletindo uma mudança significativa no cenário político do país. Especialistas apontam que a ação do Congresso evidencia o forte desgaste da liderança de Boluarte, ampliado por crises internas e a percepção de incapacidade de enfrentar a violência crescente e problemas de governança.

José Jerí, agora presidente interino, terá a missão de garantir a estabilidade até as eleições de 2026, período em que o Peru seguirá enfrentando desafios relacionados à segurança, economia e tensões políticas entre os diferentes setores do Congresso e da sociedade civil.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Mundo

Vídeo mostra multidão de palestinos retornando ao norte de Gaza após início do cessar-fogo

Uma multidão de palestinos deslocados para o sul de Gaza começaram a voltar para as suas casas.

há 15 minutos

Desaparecidos

Adolescente de 13 anos desaparece após sair de casa no Mauazinho em Manaus

Informações podem ser repassadas ao (92) 99962-2441 (Depca), 197/3667-7575 (Polícia Civil) ou 181 (SSP-AM).

há 22 minutos

Amazonas

Amazonas Energia é alvo do MP-AM em ação por quedas constantes de energia em Ipixuna

A Aneel foi notificada para fornecer dados sobre multas, penalidades, fiscalizações e índices de avaliação.

há 27 minutos

Polícia

Homem é preso por estuprar adolescente de 13 anos em Manaus

Acusado foi à delegacia para registrar falsa denúncia de extorsão e acabou preso após policiais descobrirem mandado de prisão em aberto.

há 43 minutos

Famosos

“Ken venezuelano” morre aos 41 anos após sofrer infarto

O apresentador e modelo Emilio Sueños, conhecido por sua busca por um corpo perfeito.

há 50 minutos