Mundo

Primeiro-ministro de Israel será julgado por corrupção em novembro

Netanyahu é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 12:31

"Mais está a caminho": Netanyahu reforça ofensiva de Israel e faz novas ameaças ao regime iraniano

Foto: Divulgação

Notícias do Mundo –  O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deverá comparecer ao tribunal três vezes por semana, de domingo a quarta-feira, a partir de 2 de novembro, para o andamento de seu julgamento por suposta fraude, suborno e abuso de confiança. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (12) pelo tribunal responsável pelo caso, que busca avançar após uma série de cancelamentos e adiamentos.

Segundo porta-voz judicial, o julgamento, que começou em 2020, será retomado com sessões fixas para ouvir Netanyahu, acusado de ter se beneficiado pessoal e politicamente ao fomentar relações com magnatas influentes na mídia israelense.

Nos últimos meses, as audiências foram suspensas diversas vezes, principalmente após o advogado do primeiro-ministro alegar problemas de saúde. Além disso, os conflitos na região, como os bombardeios israelenses contra a Síria em julho e tensões internas relacionadas à segurança nacional, também contribuíram para os adiamentos.

Em junho, o tribunal suspendeu temporariamente as sessões por preocupações diplomáticas e de segurança, em um momento em que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu publicamente a paralisação do processo, classificando-o como uma “caça às bruxas”.

Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo na história de Israel a ser julgado enquanto ainda exerce o cargo, marcando um episódio sem precedentes na política do país.

