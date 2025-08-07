Putin e Trump devem se encontrar para discutir cessar-fogo na guerra da Ucrânia

Notícias do Mundo – O Kremlin confirmou nesta quinta-feira (7) que um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo preparado para os próximos dias. A iniciativa partiu do governo norte-americano, segundo informou o assessor russo Yuri Ushakov, e marca a primeira reunião entre os líderes das duas potências desde 2021.

Apesar de o local e a data do encontro ainda não terem sido divulgados oficialmente, Ushakov afirmou que os preparativos estão sendo conduzidos em conjunto com autoridades americanas. A reunião ocorre em meio a novas expectativas de um possível avanço nas negociações por um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia, que já se arrasta há mais de três anos.

Putin declarou que o interesse pelo diálogo partiu de ambas as partes e, surpreendentemente, não descartou uma eventual conversa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o que poderia indicar uma abertura inédita desde o início da ofensiva militar russa em fevereiro de 2022.

Até o momento, o governo dos Estados Unidos não se pronunciou oficialmente sobre o encontro. No entanto, fontes próximas à diplomacia russa veem a reunião como uma tentativa concreta de destravar o impasse geopolítico e reduzir as tensões globais.

O possível encontro entre Trump e Putin reacende a atenção internacional e será acompanhado de perto por aliados e organismos multilaterais, que cobram uma solução diplomática urgente para o conflito no Leste Europeu.