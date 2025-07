Queda de avião militar causa tragédia em escola lotada e deixa ao menos 16 mortos

Notícias do Mundo – Na tarde desta segunda-feira (21), um grave acidente aéreo chocou a capital de Bangladesh, Daca. Um caça de treinamento da Força Aérea local caiu sobre uma escola repleta de alunos, resultando em uma das maiores tragédias do país nos últimos anos. O desastre ocorreu por volta das 13h06 no horário local (5h06 no horário de Manaus).

Segundo autoridades, o avião modelo F-7 BGI, uma versão modernizada do clássico MiG-21 de origem chinesa, havia decolado minutos antes para um exercício rotineiro quando perdeu o controle e colidiu violentamente com o prédio da Milestone School and College. A instituição, localizada em uma região densamente habitada da capital, estava em pleno funcionamento no momento do impacto.

O choque causou destruição em diversas salas de aula, deixando dezenas de estudantes soterrados entre os escombros. Testemunhas relataram momentos de terror e desespero, com gritos de socorro e cenas caóticas logo após a explosão causada pelo impacto.

Equipes de resgate e bombeiros atuaram rapidamente no local, enfrentando focos de incêndio e trabalhando intensamente para resgatar vítimas. Até o momento, ao menos 16 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, sendo 83 encaminhadas a hospitais da região – algumas em estado crítico.

As causas da queda ainda estão sendo investigadas pelas autoridades militares de Bangladesh. O governo local decretou luto oficial e anunciou uma força-tarefa para acompanhar o caso de perto.