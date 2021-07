Queda de avião militar deixa ao menos 45 mortos nas Filipinas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Um avião militar com 92 pessoas a bordo, incluindo três pilotos e cinco tripulantes, caiu neste domingo (4) no sul das Filipinas, informou o chefe das Forças Armadas. Pelo menos 45 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, segundo informações do ministro da Defesa filipino, Delfin Lorenzana.

A aeronave Lockheed C-130 foi quebrado no meio durante a tentativa de pouso na ilha de Joló, na província de Sulu, informou a Força Aérea em um comunicado, acrescentando que as equipes de resgate estão no local.

Continua depois da Publicidade

Muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como parte de uma força conjunta que lutava contra grupos armados nesta região de maioria muçulmana.

O Exército tem uma forte presença no sul das Filipinas, onde grupos como Abu Sayyaf operam, muitas vezes realizando sequestros em troca de resgate.

Fonte: G1