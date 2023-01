Queda de avião no Nepal deixa 68 mortos; buscas continuam

Redação AM POST

Autoridades do Nepal confirmaram que 68 pessoas morreram após um avião ter caído com 72 pessoas a bordo neste domingo (15), em um dos acidentes aéreos mais mortíferos da história do país. À Agência EFE, o porta-voz Prem Nath Thakur, do Aeroporto Internacional de Katmandu, disse que as buscas pelas outras quatro pessoas continuam.

O avião acidentado, um ATR-72, caiu por volta das 10h30 (hora local; 1h45 em Brasília), cerca de 20 minutos após decolar de Katmandu, capital do Nepal, com destino ao aeroporto do distrito turístico de Pokhara, cerca de 200 quilômetros a oeste da capital nepalesa. A tragédia ocorreu quando o avião tentava aterrissar no destino.

Segundo a Autoridade da Aviação Civil do Nepal, entre os passageiros havia 53 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, um irlandês, um australiano, um argentino, dois coreanos e um francês. Quatro tripulantes estavam a bordo.

O governo nepalês convocou uma reunião de emergência após o acidente e criou uma comissão de investigação com cinco membros, sob a liderança da autoridade da aviação civil. O Nepal também declarou um dia de luto nacional para as vítimas.

Este é o segundo acidente de avião no país em menos de um ano. Em 29 de maio do ano passado, uma aeronave da Tara Air caiu na cidade de Jomsom, causando a morte de todos os 22 passageiros a bordo. O Nepal, com frequentes acidentes aéreos, tem sido alvo de repetidas sanções internacionais por falta de controle.

Desde novembro de 1960, quando foi registrado o primeiro desastre aéreo do país, mais de 900 pessoas morreram em tais acidentes, de acordo com estatísticas da agência de aviação civil do Nepal. A União Europeia proíbe as companhias aéreas nepalesas em seu território desde 2013.

Fonte: Pleno.News