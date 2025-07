Queda de ultraleve em estrada na Itália deixa dois mortos em explosão

Notícias do Mundo – Um trágico acidente envolvendo uma aeronave ultraleve causou a morte de duas pessoas na província de Brescia, norte da Itália, na manhã de terça-feira (22/7). O avião caiu abruptamente no meio de uma rodovia, na altura de Azzano Mella, provocando uma explosão seguida de um incêndio que se espalhou pela pista.

O impacto violento foi registrado por um vídeo que circula nas redes sociais, no qual é possível ver o ultraleve caindo em queda vertical enquanto veículos trafegavam pela via. As vítimas foram identificadas como Sergio Ravaglia, um advogado de 75 anos natural de Milão, e sua esposa, Anna Maria De Stefano, de 60 anos. Ambos morreram carbonizados dentro da aeronave.

Com o choque da queda, outros carros foram atingidos pelas chamas. Um motorista conseguiu escapar sem ferimentos, enquanto outro foi levado ao hospital com lesões leves. Testemunhas relataram ter ouvido um estrondo alto e, em seguida, visto uma bola de fogo tomar conta da estrada. Alguns moradores ainda mencionaram ter visto um paraquedas próximo ao local, o que pode indicar uma tentativa de salvamento momentos antes da colisão.

As causas do acidente ainda são investigadas. A Promotoria de Brescia transferiu o caso para a polícia aérea, responsável por apurar incidentes envolvendo aviação. O tráfego na região foi interrompido durante a operação de resgate e perícia.

Desde 2010, a região já registrou diversos acidentes fatais com aeronaves ultraleves, levantando preocupação sobre a segurança desse tipo de voo recreativo na Itália.