A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

‘Raça maldita’: Vídeo de português oferecendo € 500 por “cabeça de brasileiro” causa revolta

Manifestação de xenofobia contra brasileiros gera demissão e mobilização por investigação do Ministério Público.

Por Marcia Jornalist

04/09/2025 às 08:27

Ver resumo

Notícias do Mundo Um vídeo que viralizou no último domingo (30) mostra um português oferecendo € 500 (aproximadamente R$ 3.190) “por cabeça de brasileiro”, independentemente da situação legal no país.

PUBLICIDADE

A gravação, que expõe um discurso explícito de xenofobia, tem gerado indignação na comunidade brasileira em Portugal e repercussão nacional.

O homem, identificado como pasteleiro da Padaria Variante, em Aveiro, foi demitido após a repercussão do vídeo. O estabelecimento divulgou nota afirmando que não compactua com nenhuma forma de racismo e que o funcionário envolvido não faz mais parte da equipe.

PUBLICIDADE

Autoridades e entidades de apoio aos imigrantes consideraram o episódio como uma manifestação grave e criminosa de racismo e xenofobia.

A presidente da Casa do Brasil em Lisboa, Ana Paula Costa, classificou o vídeo como uma das expressões mais perversas de discurso anti-imigração. A Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF) anunciou que formalizará uma queixa junto ao Ministério Público para que o caso seja investigado rigorosamente.

LEIA MAIS: Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida Efigênio Sales, em Manaus

Portugal possui cerca de 1,6 milhão de residentes estrangeiros, sendo aproximadamente 500 mil brasileiros. O episódio ocorre em meio a um contexto de endurecimento das leis de imigração no país, que tem gerado preocupação na comunidade estrangeira.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Deputado pede convocação de Beto Simonetti à CPMI do INSS

Presidente da OAB pode ser chamado a explicar suposto acordo com a Defensoria Pública.

há 11 minutos

Esporte

Veja a possível escalação de Ancelotti para jogo do Brasil contra o Chile

Sob comando de Carlo Ancelotti, Seleção Brasileira busca manter ritmo ofensivo e testar alternativas táticas.

há 43 minutos

Manaus

Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida Efigênio Sales, em Manaus

Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), em frente ao condomínio Efigênio Sales; equipes de trânsito e socorro atuam no local.

há 51 minutos

Brasil

CGU abre 40 processos contra entidades por descontos ilegais em pensões do INSS

Empresas e associações são acusadas de fraudar fichas de filiação e até cobrar valores de segurados já falecidos.

há 1 hora

Brasil

Experiência de “vida selvagem” entre pai e filho termina em investigação policial

Homem abandona carro e celulares para imitar reality, mas ação desperta alerta da Polícia Civil.

há 1 hora