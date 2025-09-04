‘Raça maldita’: Vídeo de português oferecendo € 500 por “cabeça de brasileiro” causa revolta

Notícias do Mundo – Um vídeo que viralizou no último domingo (30) mostra um português oferecendo € 500 (aproximadamente R$ 3.190) “por cabeça de brasileiro”, independentemente da situação legal no país.

PUBLICIDADE

A gravação, que expõe um discurso explícito de xenofobia, tem gerado indignação na comunidade brasileira em Portugal e repercussão nacional.

O homem, identificado como pasteleiro da Padaria Variante, em Aveiro, foi demitido após a repercussão do vídeo. O estabelecimento divulgou nota afirmando que não compactua com nenhuma forma de racismo e que o funcionário envolvido não faz mais parte da equipe.

PUBLICIDADE

Autoridades e entidades de apoio aos imigrantes consideraram o episódio como uma manifestação grave e criminosa de racismo e xenofobia.

A presidente da Casa do Brasil em Lisboa, Ana Paula Costa, classificou o vídeo como uma das expressões mais perversas de discurso anti-imigração. A Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF) anunciou que formalizará uma queixa junto ao Ministério Público para que o caso seja investigado rigorosamente.

LEIA MAIS: Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida Efigênio Sales, em Manaus

Portugal possui cerca de 1,6 milhão de residentes estrangeiros, sendo aproximadamente 500 mil brasileiros. O episódio ocorre em meio a um contexto de endurecimento das leis de imigração no país, que tem gerado preocupação na comunidade estrangeira.