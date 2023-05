Rei Charles III e rainha Camilla são coroados

Redação AM POST

Aos 74 anos, o rei Charles III foi coroado neste sábado, 6, ao lado de sua esposa, a rainha Camilla, 75 anos. A cerimônia ocorreu na Abadia de Westminster, em Londres, e teve início por volta de 11h, horário local (7h em Brasília).

A ascensão ao trono do Reino Unido e ocorreu com a morte da rainha Elizabeth II, soberana anterior e mãe do monarca. Ela morreu em 8 de setembro de 2022 e se manteve na posição por 70 anos — o mais longo reinado da história britânica.

Uma tradição que remete a 900 anos rege a cerimônia de coroação. O evento tem caráter religioso e foi conduzido pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby. O novo rei recebeu a coroa de São Eduardo, de 360 anos, em um trono que data do século 14. Charles é o 40º monarca britânico coroado na Abadia de Westminster. O príncipe Willian, primeiro na linha de sucessão, também participou do evento, ao lado da esposa, Kate Middleton, e dos filhos — os príncipes George, Charlote e Louis.

Além disso, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, fez a leitura do evangelho. Irmão de Willian, o príncipe Harry também compareceu, mas sem ocupar um papel de destaque e sem a mulher, Meghan Markle, e os filhos — os príncipes Archie e Lilibet.

Willian e Harry são filhos do rei com a primeira mulher, a princesa Daiana, que morreu em 1997. Charles III conheceu Camilla antes do primeiro casamento e se casou com ela depois de ficar viúvo.

*com informação Revista Oeste