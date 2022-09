Rei Charlles III promove demissões em massa após assumir o trono

Redação AM POST

O Rei Charles III assumiu o trono há pouco mais de uma semana e, apesar do curtíssimo período, algumas atitudes do monarca estão dando o que falar e propondo uma era que pode ser marcadas por diversas polêmicas no reino daqui pra frente.

De acordo com informações do portal britânico The Guardian, cerca de 100 colaboradores da Clarence House, ex-residência oficial do novo monarca, foram informados que serão desligados dos respectivos cargos após ele e a esposa, a rainha consorte Camilla Parker, se mudarem oficialmente para o Palácio de Buckingham, sede da monarquia.

Os funcionários prestavam serviços ao Rei Charles III enquanto ele atuava como príncipe em sua residência. Os profissionais receberam o aviso da demissão através de cartas, e na mensagem, trazia que os serviços dos colaboradores não serão mais necessários.

Em recado enviado ao jornal britânico The Guardian, os colaboradores estariam bastante furiosos com a notícia enviada por Charles III. ‘Todos estão furiosos, incluindo os secretários particulares e a equipe de comando. Todo o pessoal tem trabalhado muito desde a noite de quinta-feira [quando a rainha Elizabeth II morreu] para se deparar com isso. As pessoas estão muito alteradas’, declarou um informante, que não teve a identidade revelada.

*Com informações Uai