Representante de Guidó diz que exército russo está na Venezuela

A população se Roraima ficou em alerta com a possibilidade da presença de militares da Rússia na fronteira com o Brasil, próximo ao município de Pacaraima (RR). O relato é que centenas de representantes do governo russo estariam treinando soldados das forças armadas venezuelanas.

A informação foi repassada pelo ex-prefeito de Gran Sabana (VEN), Ricardo Delgado, atual assessor da Embaixada da Venezuela em Roraima e representante do governo de Juan Guiadó.

Segundo Delgado, a medida tem o objetivo de intimidar a atuação dos representantes de Guiadó na fronteira, que atuam em auxílio aos venezuelanos em busca de refúgio. Ele afirma que no dia 01 de outubro os representantes de Juan Guiadó abriram um espaço consular para fazer atendimento aos venezuelanos que necessitam de documentação, como carteira nacional de habilitação (CNH), certidão de nascimento e de casamento.

“O consulado de Boa Vista estava nas mãos do regime de Maduro, mas eles saíram. Eles deixaram de receber dinheiro. Só nos primeiros dois dias nós recebemos 60 pessoas, então, o regime deixou de receber. Isso incomodou tanto que o chanceler do Maduro disse que estávamos fazendo ‘falsificação de documentos’ no Brasil”, declara.

O comunicado foi emitido no dia 04 de outubro pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, do governo de Nicolás Maduro. No documento, Arreaza diz que atividade consulares no Brasil são fraudulentas e que as certidões emitidas serão consideradas nulas e inválidas.

Segundo o representante de Guiadó, a vinda de um poderio militar na fronteira também coincidiu com uma manifestação marcada para o dia 12 de outubro, pelo dia da Resistência Indígena, comemorado na América Latina.

“A gente programou um evento especial e no mesmo período o regime trouxe centenas de paraquedistas e da inteligência militar. A gente não sabe a quantidade de pessoas que estão na quadra militar em Santa Elena de Uairén, mas com certeza sabemos que tem”, informou Delgado. “A gente suspeita que sejam treinadores dos militares da força armada da Venezuela”, completou.

O ex-prefeito de Gran Sabana finalizou afirma que as representações de Guiadó já entraram em contato com as organizações de direitos humanos internacionais e vão permanecer acompanhando a situação.

Um brasileiro que mora em Santa Elena de Uairén, cidade venezuelana que faz fronteira com Pacaraima, em Roraima, também confirmou à FolhaBV que há militares russos na Venezuela.

“Eu trabalho em Santa Elena, fiquei sabendo que o governo de Nicolas Maduro paga 3 mil dólares para esses militares e que os militares venezuelanos ganham 30 dólares ao mês. Não sabemos porquê tem esses militares vindos da Rússia. A situação aqui está bastante complicada, pois é perceptível a preocupação dos moradores. O conflito armado parece que está cada vez mais perto”, ressaltou.

EXÉRCITO BRASILEIRO – A Folha entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Exército Brasileiro para saber se o Governo Federal tem ciência da situação e se pretende adotar alguma medida. A reportagem aguarda retorno.

Fonte: FolhaBV