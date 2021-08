Restos humanos são encontrados no trem de pouso de avião dos EUA que partiu de Cabul

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Tropas americanas encontraram “restos humanos” no trem de pouso do avião militar seguido na segunda-feira no aeroporto de Cabul por centenas de afegãos em pânico com a volta do Talibã ao poder, informou nesta terça-feira(17) a Força Aérea dos Estados Unidos, que abriu uma investigação sobre o caso.

A Força Aérea analisará todos os vídeos que circulam nas redes sociais do avião de transporte C-17 com pessoas tentando se agarrar a suas asas ou rodas. Outro vídeo mostrou o mesmo avião voando sobre Cabul e o que parecia ser duas pessoas caindo.

“Além de vídeos divulgados e reportagens da imprensa sobre pessoas caindo do avião durante a decolagem, restos humanos foram encontrados no trem de pouso do C-17 quando ele pousou na base aérea de Al Udeid, no Catar”, disse a porta-voz da Força Aérea dos EUA, Ann Stefanek.

“A investigação será exaustiva para que possamos obter todos os fatos sobre este trágico incidente”, acrescentou em nota.

Os militares não divulgaram um balanço total das vítimas no momento da decolagem, nem confirmaram a informação de que uma pessoa foi esmagada sob as rodas da aeronave.