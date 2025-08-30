Rumores sobre morte de Donald Trump tomam conta da internet; entenda

Notícias do Mundo – Rumores sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se espalharam pela web na madrugada deste sábado (30) e ganharam força após o cancelamento de compromissos na agenda oficial da Casa Branca. Apesar das especulações, Trump continua presidente, e não há nenhuma confirmação oficial sobre seu estado de saúde.

O republicano enfrenta alguns problemas médicos, como o recente diagnóstico de insuficiência venosa crônica (IVC), mas segue em atividade política. As lacunas na agenda oficial, que não permitem avançar para os próximos dias, deram origem aos boatos.

Rumores no X

O rumor começou entre usuários norte-americanos que notaram que Trump não realizou aparições públicas nos últimos dias. O tema rapidamente se espalhou pelo X (antigo Twitter), chegando aos tópicos mais comentados da plataforma, inclusive no Brasil.

Internautas compartilharam teorias e prints de agendas, enquanto outros alertaram que se tratava de especulação sem fundamento. Até o momento, a Casa Branca e as redes pessoais de Trump não emitiram nenhum comunicado sobre os rumores.

Confira os prints