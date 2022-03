Rússia ameaça deixar astronauta americano no espaço após sanções dos EUA

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O chefe da agência espacial da Rússia, Dmitry Rogozin, ameaçou abandonar o astronauta norte-americano Mark Vande Hei no espaço após os Estados Unidos anunciarem sanções contra o país pela invasão da Ucrânia. A informação é do canal norte-americano ABC.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no fim de fevereiro que ia barrar a exportação de itens de alta tecnologia para o país do Leste Europeu, para afetar a indústria aérea e o programa espacial russo.

Rogozin respondeu à sanção com uma série de publicações nas redes sociais. De acordo com a emissora, ele publicou um vídeo em russo em que ameaça deixar Vande Hei no espaço e desconectar o segmento russo da Estação Espacial Internacional, projeto que existe há mais de 20 anos com participação dos EUA, Rússia, Japão, Europa e Canadá.

Vande Hei está programado para pousar no Cazaquistão em cerca de três semanas com seus dois colegas russos a bordo de uma espaçonave russa. A Nasa não comentou as ameaças de Rogozin, mas, após a fala de Biden, afirmou que “nenhuma mudança está planejada” na cooperação entre os dois países na ISS.

Dentro da estação, os EUA e a Rússia vivem em seções separadas, como todos os países. É comum a cooperação entre todos para o envio de tecnologias — o país de Biden, por exemplo, passou muitos anos utilizando foguetes russos para ir até a órbita baixa da Terra.

*Com informações do UOL