Rússia ataca Leste da Ucrânia e comemora ocupação de terras

Agência Brasil

forças russas estão avançando com ataques aéreos e terrestres em vários assentamentos no Leste da Ucrânia, disseram autoridades, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, comemorou a tomada de território durante a guerra de nove meses.

Perto da cidade de Lysychansk, a Rússia enviou mais tropas para tentar capturar a vila de Bilohorivka, disse o governador ucraniano na região, enquanto um comandante em outro assentamento fortemente disputado relatou intensificação da ofensiva aérea russa.

“Eles estão trazendo mais e mais reservistas”, em torno de Bilohorivka para tentar capturar a vila, disse o governador de Luhansk, Serhiy Haiday, à televisão ucraniana. “Há ataques constantes.”

No assentamento de Bakhmut e em outras partes da região de Donetsk, vizinha de Luhansk, o ataque matou nove civis, afirmou o governador regional. As forças ucranianas responderam com uma série de foguetes, testemunhou a Reuters.

Os combates ocorreram ao longo de toda a linha de demarcação em Donetsk, com a cidade de Avdiivka, na linha de frente, bombardeada por tanques russos na manhã desta quinta-feira, disse Tatiana Ignatchenko, porta-voz da administração regional de Donetsk.

Putin deixou claro, nessa quarta-feira, que expandir as fronteiras da Rússia é objetivo fundamental da guerra, em contraste com os objetivos declarados no início da invasão, em 24 de fevereiro, que ele chama de “operação militar especial”, quando os planos de Moscou não incluíam a ocupação de terras ucranianas.

Para Putin, a Rússia já alcançou “resultado significativo” com a aquisição de “novos territórios” na Ucrânia – uma referência à anexação de quatro áreas parcialmente ocupadas em setembro que Kiev e a maioria dos membros das Nações Unidas consideraram ilegais.

Advertindo que a guerra pode ser longa, Putin disse que a Rússia fez do Mar de Azov seu “mar interno”, agora limitado pelo país e território controlado no Sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia.

Ele afirmou que essa era uma aspiração de Pedro, o Grande – o czar guerreiro dos séculos 17 e 18, a quem ele se comparou no passado.

Nas últimas semanas, as forças de Kiev expulsaram a Rússia de faixas de terra que ocupava, incluindo uma grande cidade, Kherson. O presidente Volodymyr Zelenskiy diz que suas tropas acabarão por expulsar a Rússia de todo o território capturado, incluindo a península anexada da Crimeia, que fica entre o Mar Negro e o Mar de Azov.

Hoje, as forças navais russas derrubaram um drone ucraniano sobre o Mar Negro, informou o governador instalado pela Rússia em Sevastopol, porto importante e maior cidade da Crimeia.

No início desta semana, ataques a bases aéreas no interior do território russo causaram grande golpe à reputação de Moscou e levantaram questões sobre o fato de que suas defesas falharam, com a atenção se voltando para o uso de drones na guerra entre vizinhos.

Na cidade ucraniana de Melitopol, na região de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, rota de abastecimento para a Crimeia, as autoridades instaladas pela Rússia convocaram homens em idade de combate para se mobilizarem, informou o Estado-maior Militar da Ucrânia em comunicado.

A Rússia disparou dezenas de ataques de vários lançadores de foguetes desde quarta-feira, disse o Estado-Maior, junto com 16 ataques aéreos e sete com mísseis.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente os relatos do campo de batalha de nenhum dos lados.