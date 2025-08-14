Rússia bloqueia chamadas de voz e vídeo no WhatsApp e Telegram

Noticias do Mundo – O governo da Rússia anunciou nesta quarta-feira (13) a restrição de chamadas de áudio e vídeo nos aplicativos de mensagens WhatsApp e Telegram. Segundo o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Mídia de Massa (Roskomnadzor), a medida visa combater crimes cibernéticos e proteger a estrutura de informação do país.

Autoridades russas afirmam que as chamadas nesses aplicativos têm sido usadas por criminosos para aplicar golpes, além de envolver cidadãos em supostas atividades de sabotagem e terrorismo.

Em entrevista à mídia estatal, Rifat Sabitov, vice-presidente do Conselho Público do Ministério do Desenvolvimento Digital da Rússia, justificou a decisão apontando a falta de colaboração das plataformas: “Empresas como Telegram e WhatsApp ignoram os requisitos das autoridades de supervisão russas, não respondem às solicitações do Ministério Público e não bloqueiam canais óbvios de phishing e fraude”.

O Ministério do Desenvolvimento Digital informou que as chamadas podem ser restabelecidas caso as empresas atendam às exigências da legislação russa, embora não tenha detalhado quais são essas condições.