A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Rússia bloqueia chamadas de voz e vídeo no WhatsApp e Telegram

Segundo o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, a medida visa combater crimes cibernéticos.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 10:31

Ver resumo

Foto: Reprodução

Noticias do Mundo – O governo da Rússia anunciou nesta quarta-feira (13) a restrição de chamadas de áudio e vídeo nos aplicativos de mensagens WhatsApp e Telegram. Segundo o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Mídia de Massa (Roskomnadzor), a medida visa combater crimes cibernéticos e proteger a estrutura de informação do país.

PUBLICIDADE

Autoridades russas afirmam que as chamadas nesses aplicativos têm sido usadas por criminosos para aplicar golpes, além de envolver cidadãos em supostas atividades de sabotagem e terrorismo.

Em entrevista à mídia estatal, Rifat Sabitov, vice-presidente do Conselho Público do Ministério do Desenvolvimento Digital da Rússia, justificou a decisão apontando a falta de colaboração das plataformas: “Empresas como Telegram e WhatsApp ignoram os requisitos das autoridades de supervisão russas, não respondem às solicitações do Ministério Público e não bloqueiam canais óbvios de phishing e fraude”.

PUBLICIDADE

O Ministério do Desenvolvimento Digital informou que as chamadas podem ser restabelecidas caso as empresas atendam às exigências da legislação russa, embora não tenha detalhado quais são essas condições.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Homem cai em Rip-Rap e fratura várias partes do corpo na Zona Sul de Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU.

há 30 minutos

Mundo

EUA apreendem US$ 700 milhões em bens de Nicolás Maduro

Procuradora-geral americana classifica ação como combate a “crime organizado” do regime chavista.

há 32 minutos

Famosos

Vídeo mostra influenciador Hytalo Santos emocionado ao receber apoio de pastora

O paraibano que é alvo de investigação por suposta sexualização infantil, aparece chorando em gravação antiga que viraliza nas redes.

há 36 minutos

Mundo

EUA revogam vistos de autoridades brasileiras ligadas ao Mais Médicos

Secretário de Estado Marco Rubio acusa funcionários de cumplicidade com trabalho forçado cubano.

há 45 minutos

Política

Alfredo Nascimento se reúne com líderes do PL em Brasília para traçar estratégia eleitoral de 2026

Reunião definiu critérios para candidaturas e debateu o futuro da direita no país, com participação do presidente nacional Valdemar Costa Neto.

há 54 minutos