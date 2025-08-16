Rússia cria catálogo online para adoção de crianças ucranianas com filtros de cor dos olhos e cabelo

Notícias do Mundo – A Rússia criou um “catálogo” online com 294 crianças ucranianas residentes da região de Luhansk, atualmente sob ocupação do Kremlin. A plataforma permite que os usuários filtrem os perfis dos menores por idade, gênero e características físicas, como cor dos olhos e do cabelo. O sistema, controlado pelo departamento de educação local sob comando de Moscou, exibe fotos, dados de saúde e até descrições de comportamento das crianças, incluindo termos como “obediente”, “calma” e “disciplinada”, segundo informações da Euronews.

Embora apresentadas no catálogo como “órfãs e sem cuidados parentais”, a maioria das crianças nasceu em Luhansk e possuía família antes da ocupação russa, além de cidadania ucraniana, revelou Mykola Kuleba, diretor da ONG Save Ukraine.

“Os pais de algumas dessas crianças foram mortos pelas autoridades de ocupação, outras receberam documentos russos para legitimar o sequestro”, disse Kuleba em publicação no X.

Segundo Kuleba, Moscou realiza a transferência de menores para famílias russas desde 2014, mas após a invasão em larga escala de 2022, a operação tornou-se “ampla e sistemática”. Ele acusa o Kremlin de alterar leis para permitir a mudança de sobrenomes e datas de nascimento, apagando a identidade ucraniana das crianças.