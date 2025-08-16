A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Rússia cria catálogo online para adoção de crianças ucranianas com filtros de cor dos olhos e cabelo

O sistema, controlado pelo departamento de educação local sob comando de Moscou, exibe fotos e dados de saúde.

Por Jonas Souza

16/08/2025 às 19:00

Ver resumo

Notícias do Mundo – A Rússia criou um “catálogo” online com 294 crianças ucranianas residentes da região de Luhansk, atualmente sob ocupação do Kremlin. A plataforma permite que os usuários filtrem os perfis dos menores por idade, gênero e características físicas, como cor dos olhos e do cabelo. O sistema, controlado pelo departamento de educação local sob comando de Moscou, exibe fotos, dados de saúde e até descrições de comportamento das crianças, incluindo termos como “obediente”, “calma” e “disciplinada”, segundo informações da Euronews.

PUBLICIDADE

Leia mais: Internautas resgatam vídeo e expõem ligação entre dono da Choquei e Hytalo Santos: “sempre dava palco para esse criminoso”

Embora apresentadas no catálogo como “órfãs e sem cuidados parentais”, a maioria das crianças nasceu em Luhansk e possuía família antes da ocupação russa, além de cidadania ucraniana, revelou Mykola Kuleba, diretor da ONG Save Ukraine.

PUBLICIDADE

“Os pais de algumas dessas crianças foram mortos pelas autoridades de ocupação, outras receberam documentos russos para legitimar o sequestro”, disse Kuleba em publicação no X.

Segundo Kuleba, Moscou realiza a transferência de menores para famílias russas desde 2014, mas após a invasão em larga escala de 2022, a operação tornou-se “ampla e sistemática”. Ele acusa o Kremlin de alterar leis para permitir a mudança de sobrenomes e datas de nascimento, apagando a identidade ucraniana das crianças.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Justiça mantém Hytalo Santos e o marido Euro presos após audiência de custódia

O casal é acusado de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil.

há 38 segundos

Política

Sindicato aliado a Omar Aziz será um dos investigados por descontos ilegais no INSS

Senador será presidente da CPMI que investiga os sindicatos.

há 24 minutos

Brasil

Assessor de senador é preso tentando vender cocaína a policial disfarçado

Rondinelle negociava a droga pelo WhatsApp e realizava entregas na região do Plano Piloto, cobrando R$ 70 por porção.

há 53 minutos

Polícia

Homem de 35 anos é encontrado morto dentro de casa no bairro Coroado

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exames complementares.

há 1 hora

Amazonas

PSB e Cidadania oficializam federação para eleições de 2026; aliança pode impactar cenário político no Amazonas

No AM, a decisão abre espaço para aproximação entre o presidente estadual do PSB, Serafim Corrêa, e o deputado federal Amom Mandel.

há 2 horas