A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Rússia propõe elevar nível das negociações sobre a guerra na Ucrânia

Objetivo é avançar para um cessar-fogo duradouro.

Por Marcia Jornalist

21/08/2025 às 08:40

Ver resumo

Notícias do Mundo Nesta quarta-feira (20), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, anunciou uma proposta para ampliar as negociações sobre a guerra na Ucrânia, visando elevar o nível das delegações envolvidas.

PUBLICIDADE

A iniciativa busca reforçar o caráter político das conversas e avançar em direção a um cessar-fogo duradouro.

Lavrov comentou que, após uma conversa telefônica entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, Putin sugeriu não apenas a continuidade das negociações, mas também a elevação dos chefes de delegação. A expectativa é que Trump explique essas iniciativas ao governo ucraniano.

PUBLICIDADE

A proposta inclui aumentar a participação de líderes de alto escalão, como Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e a Rússia não descarta nenhum formato de negociação, seja bilateral ou trilateral.

Lavrov enfatizou que qualquer interação desse tipo exige um preparo detalhado, pois a pressa pode comprometer o processo.

Paralelamente, a Rússia sugeriu que as negociações ocorram em formato virtual, visando economizar recursos. Lavrov também destacou que não houve resposta sobre essa proposta.

Enquanto isso, Trump se reunirá com Zelensky e líderes europeus em Washington, buscando manter o diálogo, embora o encontro anterior com Putin não tenha resultando em um cessar-fogo imediato.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Rondônia

Justiça nega liberdade a empresário preso com barras de ouro em Rondônia

Defesa alegou que réu é provedor da família, mas tribunal manteve prisão preventiva diante da gravidade do caso.

há 7 minutos

Brasil

EUA avaliam bloquear acesso de Moraes a serviços e plataformas

Medida estudada pelo governo Trump pode restringir ministro do STF em companhias aéreas, hotéis e gigantes de tecnologia.

há 17 minutos

Política

Deputado do PT, Sinésio Campos é vaiado em evento com Janja na Ufam

O presidente do PT no Amazonas foi vaiado pelo público ao ser anunciado para compor a mesa do evento.

há 37 minutos

Amazonas

DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

A travessia do Rio Curuçá no km 23,10 será interditada nesta sexta (22), das 6h às 12h.

há 45 minutos

Esporte

São Raimundo garante a posse de sua sede após pagar dívida milionária

Leilão é cancelado e patrimônio histórico permanece com o Clube.

há 57 minutos