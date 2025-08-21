Rússia propõe elevar nível das negociações sobre a guerra na Ucrânia

Notícias do Mundo – Nesta quarta-feira (20), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, anunciou uma proposta para ampliar as negociações sobre a guerra na Ucrânia, visando elevar o nível das delegações envolvidas.

A iniciativa busca reforçar o caráter político das conversas e avançar em direção a um cessar-fogo duradouro.

Lavrov comentou que, após uma conversa telefônica entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, Putin sugeriu não apenas a continuidade das negociações, mas também a elevação dos chefes de delegação. A expectativa é que Trump explique essas iniciativas ao governo ucraniano.

A proposta inclui aumentar a participação de líderes de alto escalão, como Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e a Rússia não descarta nenhum formato de negociação, seja bilateral ou trilateral.

Lavrov enfatizou que qualquer interação desse tipo exige um preparo detalhado, pois a pressa pode comprometer o processo.

Paralelamente, a Rússia sugeriu que as negociações ocorram em formato virtual, visando economizar recursos. Lavrov também destacou que não houve resposta sobre essa proposta.

Enquanto isso, Trump se reunirá com Zelensky e líderes europeus em Washington, buscando manter o diálogo, embora o encontro anterior com Putin não tenha resultando em um cessar-fogo imediato.