Rússia repudia ataques dos EUA na costa venezuelana e reforça apoio a Maduro

Notícias do Mundo – Neste domingo (5), o Ministério das Relações Exteriores da Rússia manifestou forte reprovação aos recentes ataques realizados pelos Estados Unidos na costa da Venezuela, reafirmando seu apoio ao governo do presidente Nicolás Maduro.

A declaração foi divulgada após uma conversa telefônica entre o chanceler russo Sergey Lavrov e o ministro venezuelano Yván Gil.

No comunicado oficial, ambos expressaram “grave preocupação com a intensificação das operações de Washington no Caribe”, ressaltando que tais ações podem comprometer a estabilidade regional.

Lavrov classificou como “inaceitável” o ataque americano ocorrido em 3 de outubro contra uma embarcação em águas internacionais próximas à Venezuela.

Além disso, Moscou advertiu que os EUA podem tentar vincular sua recente campanha contra cartéis de drogas à crise no Haiti, interpretando amplamente a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a missão no país caribenho.

O Kremlin garantiu “pleno respaldo e solidariedade” ao governo venezuelano e destacou que continuará colaborando com Caracas em fóruns internacionais—especialmente na ONU—para defender a soberania dos países contra intervenções externas.

A declaração russa surge após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgar na sexta-feira (3) um vídeo mostrando o ataque a um navio venezuelano, que, conforme o secretário de Guerra americano Pete Hegseth, resultou em quatro mortes. Trump justificou a ofensiva como parte da “guerra contra os cartéis de drogas”, embora ainda não tenha apresentado evidências concretas que comprovem a ligação dos alvos com o tráfico internacional.