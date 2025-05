Saiba o que significa Leão XIV, nome do novo papa

Notícias do Mundo – A Igreja Católica tem um novo líder. O colégio de cardeais elegeu nesta quinta-feira (8) o cardeal norte-americano Robert Prevost como o 267º papa da história. Aos 69 anos, Prevost será o primeiro pontífice originário dos Estados Unidos e escolheu o nome Leão XIV, marcando um momento inédito e simbólico para a Igreja.

Segundo o diácono Alexandre Varela, o novo papa adotou como lema “diante da falsa segurança humana, temos a segurança de Deus”, revelando sua orientação espiritual e pastoral. A escolha do nome Leão também é carregada de significado: o último pontífice com esse nome, Leão XIII, foi conhecido por iniciar o diálogo entre a Igreja e as questões trabalhistas, abrindo caminho para o desenvolvimento da doutrina social da Igreja.

PUBLICIDADE

Leia mais: Cardeal Robert Prevost é o novo papa da Igreja Católica

O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, destacou ao portal Metrópoles que a escolha de Leão XIV sinaliza continuidade com o legado do Papa Francisco, especialmente no compromisso com temas sociais e justiça para os mais vulneráveis. “Todos os papas Leões foram figuras fortes, enraizadas na tradição eclesiástica, mas sensíveis às necessidades do mundo”, afirmou o diácono.

A eleição de Prevost representa um novo capítulo para a Igreja Católica, que agora passa a ser liderada por um papa com raízes norte-americanas e uma proposta de equilíbrio entre tradição e ação social.